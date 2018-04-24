حجت الاسلام علی سعیدی از مواضع اخیر فرمانده کل ارتش تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا طی پیامی از مواضع امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در تحکیم وحدت و برادری بین سپاه و ارتش تقدیر و تشکر کرد.

متن کامل این پیام به شرح ذیل است:

امیر سرلشکر موسوی (زید عزه)

فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با صلوات بر محمد (ص) و با حترام، بدینوسیله تجلیل فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) از مواضع حکیمانه و مدبرانه جنابعالی در تحکیم وحدت و برادری بین سپاه و ارتش و ابراز روحیه بسیجی را که برخاسته از عقل مدیریتی و صفای باطن و مبتنی بر بصیرت دینی در تشخیص مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همراه با عمل انقلابی است، تبریک گفته، با اعلام خرسندی و مسرت از وجود ذخایر ارزشمندی چون شما در صف ارتشیان قهرمان که نماد اخلاص بسیجی از همان جنس بسیجیانی که امام راحل و عظیم الشان (ره) بر خلوصشان غبطه می خورد، هستید.

استمرار و استحکام اخوت و برادری در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را که مایه امید دوستان انقلاب، نظام و کشور اسلامی و یاس دشمنان است، از درگاه خداوند منان مسئلت می نمایم.