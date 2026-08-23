به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی بعدازظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران که به مناسبت هفته دولت در محل فرمانداری شیروان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: پروژههای شاخص امسال که در هفته دولت افتتاح میشود، از آسفالت معابر روستایی تا پالایشگاه دام را شامل میشود و نشاندهنده حرکت به سوی آبادانی در همه نقاط شهرستان است.
وی گفت: در هفته دولت امسال ۱۳۸ پروژه با اعتباری معادل هزار و ۴۴۱ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد و عملیات اجرایی ۱۰ پروژه دیگر با سرمایهای بالغ بر هزار و ۹۴۲ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.
فرماندار شیروان افزود: مجموع اعتبارات پروژههای قابل افتتاح و کلنگزنی هفته دولت در این شهرستان به سه هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان میرسد.
احمدی بیان کرد: اجرای طرحهای هادی و آسفالت معابر روستایی، مصداق عینی توسعه مبتنی بر عدالت است و تخصیص منابع عمدتاً به مناطقی معطوف شده که از اولویت و نیاز بیشتری برخوردار هستند.
وی ادامه داد: پروژه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی پالایشگاه دام، شاخصترین پروژه هفته دولت در شیروان است که نقش مهمی در اشتغالزایی، توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره تولید خواهد داشت.
فرماندار شیروان با اشاره به افتتاح ۵۴۰ واحد مسکونی احداثشده گفت: بنیاد مسکن با حدود ۵۶۶ میلیارد تومان، بیشترین میزان اعتبار را در میان دستگاههای اجرایی به خود اختصاص داده است.
احمدی درباره اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان نیز گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۷ روستا از اجرای این طرح بهرهمند شدند و ۹۰ هزار مترمربع آسفالت انجام شد که این تعداد در سال ۱۴۰۴ با رشد ۱۵ درصدی به ۳۱ روستا رسید.
وی افزود: در سال جاری نیز برای اجرای طرح هادی در ۳۰ روستا و آسفالت ۹۱ هزار و ۲۰۰ مترمربع از معابر روستایی برنامهریزی شده است که استمرار روند توسعه زیرساختهای روستایی را نشان میدهد.
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