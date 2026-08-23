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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۳

احمدی: ۵۴۰ واحد مسکونی در شیروان افتتاح می‌شود

احمدی: ۵۴۰ واحد مسکونی در شیروان افتتاح می‌شود

شیروان- فرماندار شیروان گفت: ۵۴۰ واحد مسکونی احداث‌شده در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد و بنیاد مسکن با ۵۶۶ میلیارد تومان بیشترین اعتبار را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی بعدازظهر یک‌شنبه در نشست با خبرنگاران که به مناسبت هفته دولت در محل فرمانداری شیروان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: پروژه‌های شاخص امسال که در هفته دولت افتتاح می‌شود، از آسفالت معابر روستایی تا پالایشگاه دام را شامل می‌شود و نشان‌دهنده حرکت به سوی آبادانی در همه نقاط شهرستان است.

وی گفت: در هفته دولت امسال ۱۳۸ پروژه با اعتباری معادل هزار و ۴۴۱ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد و عملیات اجرایی ۱۰ پروژه دیگر با سرمایه‌ای بالغ بر هزار و ۹۴۲ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

فرماندار شیروان افزود: مجموع اعتبارات پروژه‌های قابل افتتاح و کلنگ‌زنی هفته دولت در این شهرستان به سه هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان می‌رسد.

احمدی بیان کرد: اجرای طرح‌های هادی و آسفالت معابر روستایی، مصداق عینی توسعه مبتنی بر عدالت است و تخصیص منابع عمدتاً به مناطقی معطوف شده که از اولویت و نیاز بیشتری برخوردار هستند.

وی ادامه داد: پروژه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی پالایشگاه دام، شاخص‌ترین پروژه هفته دولت در شیروان است که نقش مهمی در اشتغال‌زایی، توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره تولید خواهد داشت.

فرماندار شیروان با اشاره به افتتاح ۵۴۰ واحد مسکونی احداث‌شده گفت: بنیاد مسکن با حدود ۵۶۶ میلیارد تومان، بیشترین میزان اعتبار را در میان دستگاه‌های اجرایی به خود اختصاص داده است.

احمدی درباره اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان نیز گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۷ روستا از اجرای این طرح بهره‌مند شدند و ۹۰ هزار مترمربع آسفالت انجام شد که این تعداد در سال ۱۴۰۴ با رشد ۱۵ درصدی به ۳۱ روستا رسید.

وی افزود: در سال جاری نیز برای اجرای طرح هادی در ۳۰ روستا و آسفالت ۹۱ هزار و ۲۰۰ مترمربع از معابر روستایی برنامه‌ریزی شده است که استمرار روند توسعه زیرساخت‌های روستایی را نشان می‌دهد.

کد مطلب 6925205

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