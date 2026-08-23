هر مدرسه یک شهید را به عنوان الگوی ایثار و شهادت معرفی کند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ زینالعابدین اصلیبیگی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان تاکستان اظهار کرد: امسال به دلیل همزمانی بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس، باید برنامههای ویژهای برای آغاز سال تحصیلی تدارک دیده شود و برنامهریزیها از هماکنون آغاز شود.
وی افزود: موضوع «پروژه مهر» سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ نیز باید با نگاه ویژه دنبال شود و دستگاههای مرتبط برنامههای خود را برای آغاز سال تحصیلی هماهنگ کنند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تاکستان ادامه داد: سال گذشته همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و سال تحصیلی جدید، دانشآموزان، فرهنگیان و بسیج دانشآموزی با حضور در منازل شهدا با خانوادههای معظم شهدا دیدار کردند که این برنامه امسال نیز باید با قوت دنبال شود.
اصلیبیگی پیشنهاد کرد: هر مدرسه یک شهید را به عنوان شهید شاخص خود انتخاب کند و در طول سال تحصیلی متناسب با سالروز تولد، شهادت و مناسبتهای مرتبط با آن شهید، برنامههای فرهنگی، دیدار و تجلیل از خانواده شهید را در دستور کار قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: معاونت پرورشی آموزش و پرورش و بسیج دانشآموزی میتوانند در اجرای این طرح نقش مؤثری داشته باشند و زمینه انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید را فراهم کنند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تاکستان همچنین با اشاره به موضوع راهاندازی درمانگاه گفت: بنیاد تعاون بسیج میتواند در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد و امیدواریم با حضور مسئولان استانی، از ظرفیت بنیاد تعاون بسیج برای پیشبرد این طرح استفاده شود.
اصلیبیگی با تأکید بر ضرورت توجه به دانشآموزان نیازمند تصریح کرد: در موضوع هزینههای دریافتی مدارس، دانشآموزان نیازمند باید در اولویت حمایت قرار گیرند و نباید دریافت هزینهها موجب ایجاد فشار یا ناراحتی برای خانوادههای کمبرخوردار شود.
وی در پایان با قدردانی از حضور فرهنگیان و دانشآموزان در اجتماعات مختلف گفت: حضور پررنگ فرهنگیان میتواند مشوقی برای حضور بیشتر دانشآموزان باشد و انتظار میرود این حضور در برنامهها و اجتماعات مختلف با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.
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