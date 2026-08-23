به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک روز پزشک به جامعه پزشکی کشور، به‌ویژه اساتید، نخبگان و کادر درمان استان فارس، گفت: در معارف اسلامی، علم ابدان هم‌تراز با علم ادیان قرار گرفته است.

وی با اشاره به حدیث پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره جایگاه علم ادیان و علم ابدان افزود: از منظر حکمت اسلامی، انسان موجودی جامع از روح و جسم است و مراقبت از سلامت تن، بستری ضروری برای رشد معنوی، تقوا و تکامل روحی انسان‌ها به شمار می‌رود.



نماینده ولی‌فقیه در فارس با بیان اینکه طبابت در نگاه اسلامی صرفاً یک شغل یا تبادل خدمات مادی نیست، گفت: طبابت یک رسالت مقدس، نوعی عبادت و جلوه‌ای از خدمت به بندگان خدا و تسکین آلام دردمندان است و پزشک واسطه فیض شفای الهی محسوب می‌شود.

شیراز؛ قطب سلامت جنوب کشور

آیت‌الله دژکام با اشاره به جایگاه تاریخی فارس و شیراز در عرصه علم و طبابت بیان کرد: استان فارس و شهر مقدس شیراز به عنوان سومین حرم اهل‌بیت (ع) در ایران اسلامی، همواره مهد علم، حکمت و طبابت بوده است.

وی ادامه داد: امروز نیز دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مراکز درمانی استان به برکت حضور اساتید صاحب‌نام، پزشکان حاذق و دانشمندان مؤمن و متعهد، به قطب سلامت جنوب کشور و حتی منطقه غرب آسیا تبدیل شده‌اند.

امام جمعه شیراز با اشاره به مراجعه بیماران از استان‌های همجوار و کشورهای پیرامونی به مراکز درمانی فارس گفت: مردم نجیب و صبور مناطق مختلف به نیت درمان و بهره‌مندی از دانش پزشکان برجسته این دیار به شیراز می‌آیند و از این رو خدمت‌رسانی در مراکز درمانی استان علاوه بر جنبه درمانی، با کرامت و رأفت اسلامی نیز همراه است.

ضرورت توسعه شهر بین‌المللی سلامت شیراز

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به مجاهدت‌های کادر درمان در مقاطع مختلف، از دوران دفاع مقدس تا همه‌گیری کرونا، افزود: پزشکان و کادر درمان استان در بحران‌های سخت با روحیه جهادی و ایثار مثال‌زدنی پای سلامت مردم ایستادند و شهدای گرانقدری را تقدیم کردند که یاد و نام آنان جاودانه خواهد ماند.

آیت‌الله دژکام با تأکید بر ضرورت رشد و توسعه مجموعه پزشکی استان در حوزه‌های آموزش و درمان تصریح کرد: متناسب با جایگاه فارس، باید توسعه مجموعه پزشکی استان را هم از نظر آموزش پزشکی و هم در حوزه درمان با جدیت دنبال کنیم.

وی ادامه داد: سال‌هاست تشکیل «شهر بین‌المللی سلامت» مطرح شده و این پروژه مورد توجه کشورهای مختلف قرار دارد و ابعادی فراتر از درمان دارد؛ بنابراین برای استان و کشور دارای اهمیت راهبردی و استراتژیک است.

امام جمعه شیراز تأکید کرد: با توجه به اهمیت این پروژه، مدیران راهبردی و اجرایی حوزه درمان و پزشکی استان باید برای ساخت و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از شهر بین‌المللی سلامت، هدف‌گذاری دقیق داشته باشند.

تأکید بر عدالت در دسترسی به خدمات درمانی

نماینده ولی‌فقیه در فارس یکی از ضرورت‌های مهم حوزه سلامت را پیوند علم و اخلاق حرفه‌ای دانست و گفت: طب سنتی و نوین زمانی اثربخش و ماندگار خواهد بود که بر پایه تقوا، اخلاق پزشکی و خیرخواهی برای بیمار استوار باشد و مواجهه طبیب با بیمار نیز باید همراه با امیدآفرینی، مدارا و همدلی باشد.

وی همچنین بر ضرورت تحقق عدالت در دسترسی به خدمات درمانی تأکید کرد و افزود: سیاست‌گذاران حوزه سلامت باید بستری فراهم کنند تا خدمات باکیفیت و تخصصی پزشکی در تمامی شهرستان‌ها، مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای استان با سهولت و کمترین هزینه در اختیار مردم قرار گیرد.

آیت‌الله دژکام با تأکید بر اهمیت حمایت از نخبگان و کادر جوان پزشکی اظهار کرد: مسئولان باید به دغدغه‌های معیشتی، رفاهی، آموزشی و زیرساختی پزشکان جوان، دستیاران و کادر درمان توجه ویژه داشته باشند تا انگیزه خدمت و ماندگاری نخبگان در کشور تقویت شود.

وی تلفیق دانش روز با حکمت اسلامی و حرکت به سمت خودکفایی را از دیگر الزامات حوزه سلامت دانست و گفت: در حوزه پژوهش، تولید تجهیزات پزشکی و داروسازی باید گام‌های بلندی برای دستیابی به مرجعیت علمی و استقلال کامل کشور برداشته شود.

قدردانی از مجاهدت جامعه پزشکی

نماینده ولی‌فقیه در فارس در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی جامعه پزشکی گفت: پزشکان باید قدر این نعمت بزرگ و فرصت گران‌بهای خدمت به خلق را بدانند؛ چراکه لبخند رضایت و دعای خیر بیماری که با دستان توانمند آنان شفا می‌یابد، بزرگ‌ترین سرمایه برای دنیا و آخرت است.