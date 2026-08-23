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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۳

جام باشگاه‌های فوتبال زنان آسیا؛

هت‌تریک خاتون در آسیا با درخشش سارا دیدار/ نماینده ایران صعود کرد

هت‌تریک خاتون در آسیا با درخشش سارا دیدار/ نماینده ایران صعود کرد

خاتون بم با برتری ۳ بر یک برابر الاتحاد اردن و دبل سارا دیدار به مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خاتون بم با برتری ۳ بر یک مقابل الاتحاد اردن جواز حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۰۲۶-۲۰۲۷ را به‌دست آورد.

شاگردان مرضیه جعفری که برای صعود به مرحله گروهی به پیروزی نیاز داشتند در دیدار سرنوشت‌ساز برابر الاتحاد اردن نمایش درخشانی ارائه کردند و با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسیدند تا برای سومین فصل متوالی در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان زنان آسیا حضور داشته باشند.

در این دیدار فاطمه شبان و سارا دیدار(۲) برای خاتون گلزنی کردند.

خاتون که مرحله انتخابی را با پیروزی ۳ بر صفر مقابل زسکا تاجیکستان آغاز کرده بود و در دیدار دوم برابر النصر عربستان به تساوی رسیده بود با کسب این پیروزی سرنوشت‌ساز ۷ امتیازی شد و به‌عنوان یکی از تیم‌های صعودکننده راهی مرحله گروهی شد.

کد مطلب 6925191

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