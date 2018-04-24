بررسی راهکارهای برون رفت مردم از مشکلات محور نشست سران سه قوه بود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان هشترود با عنوان این که نظام جمهوری اسلامی با اتحاد مسئولان و مردم با ورود به ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی به دوران بلوغ رسیده است اظهار کرد: ملت ایران در طول این سال ها با تمامی مشکلات و کم و کاستی ها کنار آمده اند و وظیفه دولت در قبال این مردم رفع مشکلات و خدمات رسانی مطلوب است.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: دولت تدبیر و امید مصمم است تا وضعیت معیشت مردم را بهبود ببخشیده و سطح رفاه جامعه را ارتقاء دهد این اولویت دهی در شریطی رقم می خورد که دشمنان تحریم ها و توطئه های سازمان دهی شده علیه دولت جمهوری اسلامی اعمال می کند.

وی، اعتماد قلبی و گسترده مردم به نظام، انقلاب و دولت را عمل اصلی ایستادگی کشور در برابر تحریم ها و توطئه های دشمنان عنوان کرد و گفت: طی روزهای گذشته نشست سران سه قوه در مجلس برگزار شد و با توجه به وجود بنیان توسعه کشور، سران سه قوه ضمن بررسی راهکارهای مناسب به جهت برون رفت از شرایط فعلی، برای قوای تحت مدیریت خویش در راستای رفع مشکلات مردم وظایف تعریف کرده اند.

آذربایجان شرقی همانند سایر مناطق کشور در ریل توسعه قرار یافته است

سلطانی فر در ادامه با تاکید بر اینکه استان آذربایجان شرقی همانند سایر مناطق کشور در ریل توسعه قرار یافته است گفت: آذربایجان شرقی در بخش های صنعت، کشاورزی و گردشگری ظرفیت های بسیاری داشته و در جامعه حرف های زیادی برای گفتن دارد.

وزیر ورزش و جوانان در پایان با اشاره به زمینه توسعه شهرستان هشترود خاطرنشان کرد: طرح های توسعه ای شهرستان هشترود در برنامه ششم توسعه در آذربایجان شرقی وجود دارد که باید این طرح ها عملیاتی شود.

گفتنی است؛ وزیر ورزش و جوانان پیش از حضور در جلسه شورای اداری، با حضور در گلزار شهدا به مقام شامخ شهیدان ادای احترام و سپس از سد سهند بازدید نمود.