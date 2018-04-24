برخی کشورها در مسیر تقویت تروریسم تکفیری گام بر می دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان که برای شرکت در اجلاس مقامات عالی امنیتی ۵ قاره جهان به شهر سوچی در فدراسیون روسیه سفر کرده است امشب(سه شنبه) و در اولین برنامه کاری خود با نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه دیدار و گفتگو کرد.

مقامات عالی امنیتی دو کشور در این دیدار طیف وسیعی از موضوعات مورد علاقه ایران و روسیه از جمله روند همکاریهای جاری دو کشور در حوزه مبارزه با تروریسم، بحران یمن، توسعه ناامنی در افغانستان و همچنین موضوع تهدید ناشی از انتقال گروههای تروریستی شکست خورده در سوریه به کشورهای آسیای میانه را بررسی کردند.

شمخانی دراین ملاقات با اشاره به نقش تعیین کننده ایران و روسیه در از میان بردن تهدید فزاینده تروریسم در سوریه اظهارداشت: برخی کشورها با حضور نظامی غیر مشروع در سوریه موجب پیچیده تر شدن شرایط موجود در سوریه شده و عملا در مسیر تقویت جبهه شکست خورده تروریسم تکفیری گام بر می دارند.

وی نشست های سیاسی آستانه و سوچی را تضمین کننده تداوم آتش بس پایدار در مناطق کاهش تنش و از میان رفتن زمینه های خشونت و خونریزی در سوریه عنوان کرد و افزود: با حمله نظامی رژیم صهیونیستی به پایگاه تی۴ وضربه زدن به نیروهایی که با درخواست قانونی دولت سوریه برای کمک مستشاری به ارتش و نیروهای مردمی این کشور در سوریه حضور دارند ماهیت حامیان واقعی تروریستها مشخص شد.

وی بی توجهی به پیشنهاد ارایه شده از سوی ایران و روسیه در خصوص انجام تحقیقات مستقل و بی طرفانه در زمینه ادعای حمله شیمیایی به شهر دوما و انجام عملیات نظامی غیر موجه از سوی سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه علیه سوریه را نشانه بهانه جویی غرب برای ضربه زدن به سازوکارهای سیاسی عنوان کرد و افزود: تداوم پشتیبانی از ارتش و نیروهای مردمی سوریه به منظور پاکسازی بقایای تروریست ها و پیشبرد هم زمان ابتکارات سیاسی، مسیر اجتناب ناپذیر پایان یافتن بحران امنیتی در این کشور است.

نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه نیز در جریان این ملاقات با ابراز خرسندی از حضوردریابان شمخان در نهمین اجلاس امنیتی دبیران شورای امنیت ملی اظهار داشت: این نشست تلاش مشترک از سوی بیش از ۱۰۰ کشوراز ۵قاره جهان برای جایگزین نمودند گفتگو و مفاهمه به نظامی گری و خشونت است.

پاتروشف با ابراز خرسندی از روابط رو به توسعه دوکشور در ابعاد مختلف، تجربه همکاری نزدیک و موثر ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم را بسیار موفق و قابل تعمیم به حوزه همکاریهای سیاسی و امنیتی میان کشورهای منطقه اسیای میانه ارزیابی کرد و اظهار داشت: برخی کشورها از موفقیت همکاری ایران و روسیه ناخرسند هستند و تلاشهای همه جانبه و مشکوکی را برای ضربه زدن به این همکاری سازمان داده اند.

وی خاطرنشان ساخت: ایالات متحده امریکا تلاش مستمری را برای وارد کردن ضربات اقتصادی و سیاسی به ایران و روسیه با هدف محدود سازی فعالیتهای ثبات آفرین دو کشور دنبال می کند که به طور قطع نتیجه ای از آن نخواهد گرفت.

پاتروشف با محکوم کردن بد عهدی امریکا در اجرای تعهدات خود در برجام افزود: فدراسیون روسیه قاطعانه از حفظ و اجرای برجام حمایت می کند و معتقد است که ایران باید بدون هیچ گونه مانعی از مجموعه مزایای این توافقنامه بین المللی بهره مند شود.