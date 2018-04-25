کسی حق توهین به هویت آذربایجان را ندارد/ ضرورت اجرای اصل۱۵ قانون

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان شامگاه دیروز سه شنبه در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد با اشاره به اهمیت حمایت از زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی اظهار داشت: اطلاع داریم که قصد و هدف دولت حمایت از زبان و ادبیات ترکی بوده اما متاسفانه در روزهای گذشته مطالبی در رسانه ها مطرح و علیه دولت منجر شده است.

وی به دیدار اخیر خود با وزیر آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: در خصوص اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی، وزیر آموزش و پرورش گفتند باید این مسئله را شورای انقلاب فرهنگی تصویب کند، همه می دانیم که ایرانی هستیم و اگر موقعیت اش باشد جانمان را فدای کشور می کنیم اما به کسی هم اجازه نمی دهیم هویت آذربایجان را منکر شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: متاسفانه گاهای جای متهم و شاکی عوض می شود. کسی که به قومیت ها و هویت دیگران توهین می کند باید محکوم شود، نه اینکه کسی به دنبال هویت اش است بیاییم و او را محکوم کنیم.

پزشکیان در ادامه از سرعت پایین پروژه راه آهن تبریز – میانه ابراز گلایه کرده و گفت: راه آهن تبریز – میانه با گذشت ۲۰ سال هنوز به تبریز نمی رسد ولی اگر این پروژه ها در جای دیگری بود دو ساله به اتمام می رسید و با توجه به اینکه ابنیه های فنی آن به اتمام رسیده اگر کمی همت مضاعف شود به سرانجام خواهد رسید.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با اشاره به محدودیت‌های مالی دولت، گفت: بهتر است به‌جای اینکه اعتبارات تکه تکه شود برای پروژه‌های مختلف، اعتبارات را برای سه پروژه مهم آذربایجان شرقی تخصیص دهیم تا شاهد اتمام این پروژه‌ها در طول یکی دو سال باشیم.