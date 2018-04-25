به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز سه‌شنبه ( ۳:۰۰ بامداد چهارشنبه به وقت تهران)، درحالی برای اولین بار در ۴ سال اخیر، سود اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا به سطح ۳ درصد رسید، با طنین انداختن هشدار شرکت‌های بزرگ پیشرو در مورد هزینه‌های بالاتر در آینده، وال‌استریت سقوطی سنگین را تجربه کرد.

سهام شرکت سنگین‌وزن بخش صنعت آمریکا، کاترپیلار، پس از این که مدیریت این شرکت اعلام کرد که درآمدهای ربع اول، بالاترین حد درآمد امسال این شرکت خواهد بود و هشدار داد قیمت فولاد افزایش خواهد یافت، ۶.۲۰ درصد سقوط کرد. این درحالی اتفاق افتاد که با تقاضای جهانی بالا، این شرکت موفق شده بود در ربع اول، درآمدی بالاتر از حد مورد انتظار ثبت کند.

اس‌اندپی۵۰۰ و داو، بیشترین سقوط خود در ۲ هفته و نیم اخیر را تجربه کردند و شاخص صنعتی داوجونز برای پنجمین روز متوالی افت کرد. اس‌اندپی از آغاز سال تا کنون ۱.۵ درصد افت داشته است.

شرکت‌های دیگری همچون لاکهید و تری‌ام هم خبرهایی ناامیدکننده منتشر کردند و این به فشار روزافزون از سوی بالا رفتن سود اوراق خزانه‌داری، اضافه کرد. نرخ سود اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا که بنچ‌مارکی برای نرخ‌های وام‌گیری در جهان است، با ترکیب نگرانی‌هایی در مورد تورم، بالا رفتن ذخیره اوراق قرضه و بالا رفتن نرخ بهره فدرال‌رزرو، رو به افزایش قرار گرفته است.

به این ترتیب انتظار می‌رود با حرکت پول از سهام به سوی اوراقی که درآمدی ثابت پرداخت می‌کنند، نرخ وام‌گیری برای شرکت‌ها گران‌تر شود. بازار سهام پیشتر در ماه فوریه هم نسبت به بالا رفتن نرخ سود اوراق قرضه نگران شد و سقوط سنگینی را تجربه کرد.

تولیدکننده متنوع صنعتی، تری‌ام بیشترین فشار رو به پایین را به شاخص داوجونز وارد کرد و پس از این که پیش‌بینی درآمد ۲۰۱۸ خود را کاهش داد، سهام آن ۶.۸۳ درصد سقوط کرد.

میانگین صنعتی داوجونز ۴۲۴.۵۶ واحد یا ۱.۷۴ درصد سقوط کرد و به ۲۴۰۲۴.۱۳ واحد رسید.

اس‌اندپی۵۰۰ هم ۳۵.۷۳ واحد یا ۱.۳۴ درصد از ارزش خود را از دست داد و به ۲۶۳۴.۵۶ واحد رسید.

کامپوزیت نزدک ۱۲۱.۲۵ واحد یا ۱.۷ درصد سقوط کرد و به ۷۰۰۷.۳۵ واحد رسید.

سقوط سهام تکنولوژی هم فشار سنگینی بر شاخص‌های مهم وال‌استریت وارد کرد؛ سهام فیس‌بوک ۳.۷ درصد از ارزش خود را از دست داد. الفابت، شرکت مادر گوگل، با سقوطی ۴.۷۷ درصدی تمام سودهای خود از ابتدای سال تا به امروز را پاک کرد. اپل هم ۱.۳۹ درصد پایین آمد.