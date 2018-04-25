داعش سوژه جذابی برای فیلمسازی است/ موانع زیادی پیش رو داریم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اولیور استون تهیه کننده، کارگردان و نویسنده آمریکایی امروز چهارشنبه پنجم اردیبهشت با حضور اهالی رسانه در پردیس چارسو برگزار شد و استون درباره مسایل مختلفی به خبرنگاران پاسخ داد.

وی در این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ممکن است با توجه به مسایل داعش و سینمای قهرمانانه ای که شما دارید و اینکه سردار سلیمانی قهرمان مبارزه با داعش است بخواهید فیلمی درباره داعش بسازید، گفت: شما سوال خیلی جذابی مطرح کردید و در واقع کشمکش خلق کردید. (با خنده و هیجان) شما ایده و فیلمنامه را بیاورید شاید بتوانیم درباره آن صحبت کنیم چون سوژه مهمی را مطرح کردید.

استون ادامه داد: جهانی که ما در آن زندگی می کنیم بسیار سیاسی است و مساله داعش قصه ای است که هنوز زنده و در جریان است. سردار سلیمانی نیز به عنوان رهبر نظامی همچنان در قید حیات است بنابراین باید دید که در آینده قرار است چه اتفاقی رخ دهد زیرا آینده آبستن خیلی از وقایع و اتفاقات است.

وی تاکید کرد: اما مساله داعش قصه بسیار خوبی برای جهان به شمار می رود و خیلی مهم است که همه دنیا درباره آن بدانند البته نیروهای زیادی نیز سد راه چنین پروژه هایی قرار می گیرند. سناریوهای زیاد و ضد و نقیضی نیز درباره داعش وجود دارد به عنوان مثال آمریکا اسرائیل و عربستان شاید روایتی را که شما دارید، قبول نکنند و با این موضوع مقابله کنند اما این را نمی توانم بگویم که شما در ایران نمی توانید چنین فیلمی را بسازید.