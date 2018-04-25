حداکثر سرعت پراید کاهش یابد/ انتقاد از کم کاری بیمه ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بخارایی در نشست خبری به مناسبت روز ایمنی حمل و نقل جاده ای با تقدیر از حجت آزادبخت سرباز وظیفه ای که در ۱۳ فروردین جان ۵ مسافر نوروزی محور کامیاران-سنندج را نجات داد، گفت: در سال ۹۶ متاسفانه ۱۶ هزار نفر به خیل کشته های سوانح رانندگی و ۳۰۰ هزار نفر به جمع مجروحان و معلولان سوانح جاده ای اضافه شدند. ضمن اینکه در نوروز ۹۷ علیرغم آنچه نیروهای راهنمایی و رانندگی وسازمان راهداری در آماده باش کامل بودند مانند نوروز سال های قبل با پدیده شوم کشته ها و مجروحان سوانح رانندگی و جاده ای رو به رو بودیم ولی بیشتر از این دیگر توان کنترل راه ها را نداریم.

وی با بیان اینکه ایمنی راه ها نیازمند عزم ملی است افزود: وجود این تعداد کشته باید به یک دغدغه ملی تبدیل شود گرچه توانسته ایم از ۲۷ هزار کشته در سال ۸۴ به ۱۶ هزار کشته در سال ۹۶ برسیم ولی باز هم آمار موجود بسیار بالاست ولی دستگاه های اجرایی آمار را به گونه ای اعلام می کنند که خوشبینی ایجاد می شود در حالی که این آمار کشته ها یعنی ۱۶ هزار نفر به متوفیان قبلی سوانح رانندگی اضافه شده است. بنابراین این تعداد کشته باید باعث ایجاد حساسیت شود نه اینکه به یک عادت تبدیل شود.

رئیس هیات مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راه ها اظهار داشت: مسئولان مرتبط در بخش نگهداری راه ها و ایمنی حمل و نقل برای اینکه فشار از آنها کم شود می گویند به هسته سخت کاهش کشته های سوانح رانندگی رسیده ایم در حالی که دنیا به سمت سفر بدون کشته حرکت کرده است. من قبول ندارم که به هسته سخت کاهش سوانح رانندگی رسیده ایم و باید برای کمتر شدن میزان کشته ها و معلولان سوانح بیشتر از این ها اقدامات انجام شود.

وی یکی دیگر از مهمترین عوامل افزایش کشته ها و مصدومان سوانح رانندگی را تخلفات موتورسواران دانست و گفت: ۳۸۰۰ کشته معادل در سال معادل ۲۳ درصد متوفیان سوانح رانندگی را راکبان موتورسیکلت تشکیل می دهند همچنین سالانه ۱۰۰ هزار موتورسوار به خاطر سوانح رانندگی مصدوم می شوند. از سوی دیگر ۲۵ درصد کشته های سوانح عابران هستند بنابراین در حال حاضر زودبازده ترین و کم هزینه ترین کار برای کاهش کشته و مصدومان سوانح رانندگی و جاده ای آموزش و فرهنگ سازی رانندگان و عابران است. دستگاه های فرهنگی و تبلیغاتی نیز کمتر به این موضوع پرداخته اند.

بخارایی ادامه داد: یکی از دغدغه های محافل حمل و نقلی این است که با نامگذاری امسال به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی ساخت خودروی ایمن به حاشیه برود و ساخت خودروهای غیرایمن افزایش یابد. در حالی که توصیه به مصرف کالای ایرانی باید با نگاه به ارتقای کیفیت آن باشد و از ساخت خودروی غیرایمن جلوگیری کنیم.

وی افزود: نباید کیسه هوا و ترمز ضدقفل را جزو آپشن های خودرو بدانیم بلکه باید به ملزومات تولید خودرو برای خودروسازان تبدیل شود. همچنین اجازه تردد خودروهای غیرایمن حداقل در شبکه برون شهری سلب شود.

رئیس هیات مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راه ها خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ درصد کشته های سوانح رانندگی در حال انتقال بیمار و یا داخل بیمارستان رخ می دهدبنابراین باید امکانات و فرهنگ رسیدگی به مصدومان سوانح افزایش یابد.

وی بخشودگی جرایم رانندگی را اقدامی به نفع متخلفان دانست و گفت: بخشش جرایم اجازه وقوع تخلفات بعدی را به رانندگان می دهد.

این فعال پویش های مردمی کاهش سوانح رانندگی به برگزاری جشنواره تقدیر از رانندگان بدون تخلف اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر ۵۰ درصد حمل و نقل در کشور را رانندگان حرفه ای بر عهده دارند که شامل کسانی است که سالانه بیش از ۲۰ میلیون ساعت رانندگی می کنند در صورتی که این رانندگان در ۵ سال متوالی تخلف نداشته باشند در این جشنواره از آنها تقدیر می شود.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص علت عدم موافقت با کاهش حداکثر سرعت در آزادراه ها، بزرگراه ها و جاده های اصلی گفت: سال گذشته سازمان راهداری به همراه پلیس راهنمایی و رانندگی درخواست کاهش سرعت را به شورای عالی ترابری ارائه داده بود این اقدامی است که در کشورهای توسعه یافته هم انجام شده است به طور مثال در اسپانیا حداکثر سرعت مجاز در آزادراه های برون شهری ۱۰۰ و در درون شهری ۶۰ کیلومتر بر ساعت است، این شاخص در مناطق پرتراکم شهری به ۲۰ کیلومتر بر ساعت می رسد. ولی ناوگان حمل و نقل عمومی ما به این درخواست عکس العمل نشان داد و فکر می کرد با اجرای این طرح مسافران به بهانه دیر رسیدن کمتر از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده خواهند کرد.

وی خواستار کاهش حداکثر سرعت پراید به عنوان خودرویی که در هر سانحه کشته و مجروح دارد شد.

به گفته بخارایی در نوروز امسال ۳۸ درصد تلفات رانندگی ناشی از خستگی راننده بوده است.

وی با انتقاد از تشویق به ایجاد تعطیلات و سفر مردم گفت: در حال حاضر ۲۵ تا ۳۰ درصد از میانگین جهانی در جاده ها کشته می دهیم.

بخارایی در پایان از کم کاری بیمه ها در فرهنگسازی کاهش تلفات جاده ای به بهانه ضرردهی شرکت های بیمه ای از محل بیمه شخص ثالث انتقاد کرد.