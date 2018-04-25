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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۲۱

سردار جعفری در گفتگو با مهر خبر داد:

اتمام تعهدات سپاه درنقاط زلزله زده استان کرمانشاه تااوایل تابستان

اتمام تعهدات سپاه درنقاط زلزله زده استان کرمانشاه تااوایل تابستان

کرمانشاه- فرمانده سپاه پاسداران از اتمام تعهدات سپاه در مناطق زلزله زده در اوایل تابستان خبر داد.

سرلشکر  جعفری در حاشیه مراسم افتتاح واحد های مسکونی ساخته شده توسط بسیج و گروه های جهادی در مناطق زلزله سرپل ذهاب به خبرنگار مهر، گفت: قبل از سال جدید ۲۳ واحد مسکونی و امروز هم ۲۷ واحد به زیربنای ۲۵۰۰ متر مربع توسط بسیجیان ساخته شده و به مردم تحویل شده است.

وی افزود:۱۴۲ واحد دیگر هم به متراژ ۱۰ هزار متر مربع به زودی توسط بسیجیان جهادگر ساخته و تحویل خواهد شد.

سرلشکر جعفری ادامه داد: سایر تعهدات سپاه پاسداران برای ساخت منازل زلزله زدگان تا اوایل تابستان و قبل از تشدید گرما به اتمام خواهد رسید. این یعنی بسیجی ها نشان دادند مانند روزهای دفاع مقدس خط شکن هستند.

وی تصریح کرد: برخی از پروژه های عمرانی که طرف قرارداد آنها سپاه نیست متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی اخیر و نوسانات بازار توسط پیمانکار ها متوقف شده که ضروریست نهادهای متولی، استاندار و مسئولین مرتبط تا پیش از فصل گرما تدبیری بیاندیشند.

کد مطلب 4280854

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