توزیع ثروت در خوزستان مناسب نیست 

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز در دیدار با مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در اهواز اظهار کرد: زمانی که ایران هشت ایالت بوده یکی از آنها خوزستان بود و این موضوع را به رئیس جمهور هم اعلام کردم؛ استان بودن خوزستان قدمتی دیرینه دارد. تنگناها را قبول داریم ولی مردم هم با مشکلات خیلی جدی مواجه هستند و اکنون تنها کسی که نماینده و صدا ندارد خود مردم هستند.

وی افزود: متأسفانه دولتی ها هرجا کم آوردند؛ فشار را به مردم وارد می کنند و این نارضایتی مردم هر بار از جایی سر باز می کند. قشر محروم جامعه با مشکلات عدیده ای مواجه شده است؛ تلاش کردیم که فرهنگ استفاده از بیمه و یا دارو را اصلاح کنیم ولی نشد وقتی این اصلاح در قشر تحصیلکرده پزشکان انجام نشد نمی توان با فشار مانع قشر نیازمند جامعه شد.

شریعتی تصریح کرد: برخی مواقع یک خدماتی لازم است ولی بنا به ملاحظات آن خدمات انجام نمی شود؛ یکی دارد و انجام می دهد و یک کسی که ندارد انجام نمی دهد و بر سلامت و جسم و جانش آسیب وارد می شود

شاخص های توسعه که محور اصلی آن سلامت است نیز با این وضعیت آسیب می خورد. متوسط درآمد سرانه در خوزستان یک و نیم برابر میانگین کشوری و حتی با نفت خیلی بیشتر است ولی از طرف دیگر در خوزستان تعداد افراد تحت پوشش بهزیستی هم در کشور اول است.

استاندار خوزستان گفت: توزیع ثروت در استان مناسب نیست؛ سرمایه گذاری های کلان زیاد است ولی توزیع ثروت اصلا مناسب نیست. چهار درصد اشتغال خوزستان را نفت محقق کرده با وجود اینکه تولید نفت بسیاری در استان داریم و درآمد خوبی از این بخش برای کشور تأمین می شود. این موضوع خوزستان را دارای فاصله های طبقاتی کرده و نمی توان به همه با یک چشم نگاه کرد چون در این صورت مشکلات جدی پیش می آید.

شریعتی عنوان کرد: متوسط پرداخت بیمه در خوزستان از سرانه متوسط برخی استان ها مثل استان یزد و اصفهان در حوزه بیمه سلامت و تأمین اجتماعی کمتر است. دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت تولیدی کشور از خوزستان است؛ در برنامه های افزایش تولید در غرب طی ۱۰ سال و شرق طی سه سال این میزان تولید به سه میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه می رسد. اینکه وزیر نفت بعد از برجام که می گوید میزان تولید را یک میلیون اضافه کردم همه اش متعلق به خوزستان بوده است. مناطق نفتخیز سه میلیون بشکه نفت تولید می کند که ۷۰ درصد آن در حوزه خوزستان است

وی بیان کرد: قانون سه درصد نفت عملا فقط یک درصد به استان می رسد؛ سال گذشته ۴۵ درصد تخصیص دادند و از همان هم آخر سر گفتند که پول کم است و پرداخت نکردندو تازه هیچ سالی همین یک درصد هم کامل پرداخت نکردند. بانک مرکزی مکلف است بلافاصله پس از دریافت ماهانه آن را به حساب استان واریز کند ولی تاکنون اینطور نشده است.

استاندار خوزستان گفت: یه بخشی در اهواز داریم غیزانیه که ۱۸۰ حلقه چاه نفت دارند که روزانه حدود ۶۰۰ هزار بشکه نفت تولید می کند ولی آب شرب ندارند و با هزار مصیبت توانستیم لوله کشی آنها را شروع به اجرا کنیم. روستایی به اسم عنبر داریم در مسجدسلیمان که از سال ۱۳۲۹ فعالیت چاه آن شروع شده که هم اکنون روزانه ۱۰ هزار بشکه نفت تولید می کنند.

شریعتی تصریح کرد: از سال ۲۹ که تولید نفت در آن شروع شده ارزش نفت تولیدی آنها (با احتساب روزی ۱۰ هزار بشکه نفت تولیدی، در حالی که برخی سال ها حتی تا ۱۵۰ هزار بشکه در روز تولید داشتند) به نرخ فعلی ۱۵۰ میلیارد دلار است ولی آب ندارند و در مدرسه هم مشکل دارند.

