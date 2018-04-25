رونمایی از اثر اهدایی تونی کرگ به موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از مجسمه اهدایی تونی کرگ هنرمند انگلیسی- آلمانی به موزه هنرهای معاصر تهران روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۱ صبح با حضور مجید ملا نوروزی مدیر کل هنرهای تجسمی، علی محمد زارع رییس موزه هنرهای معاصر تهران و جمعی از هنرمندان رشته های مختلف هنری در محل باغ موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود.

نمایشگاه آثار تونی کرگ هنرمند انگلیسی- آلمانی با عنوان «ریشه ها و سنگ ها» با ۶۰ اثر مجسمه و ۱۴۰ اثر طراحی روی کاغذ از دوم آبان در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح و تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۶ ادامه داشت.