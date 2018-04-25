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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۳۰

رونمایی از اثر اهدایی تونی کرگ به موزه هنرهای معاصر تهران

رونمایی از اثر اهدایی تونی کرگ به موزه هنرهای معاصر تهران

اثر اهدایی تونی کرگ به موزه هنرهای معاصر تهران نهم اردیبهشت رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از مجسمه اهدایی تونی کرگ هنرمند انگلیسی- آلمانی به موزه هنرهای معاصر تهران روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۱ صبح با حضور مجید ملا نوروزی مدیر کل هنرهای تجسمی، علی محمد زارع رییس موزه هنرهای معاصر تهران و جمعی از هنرمندان رشته های مختلف هنری در محل باغ موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود.

نمایشگاه آثار تونی کرگ هنرمند انگلیسی- آلمانی با عنوان «ریشه ها و سنگ ها» با ۶۰ اثر مجسمه و ۱۴۰ اثر طراحی روی کاغذ از دوم آبان در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح و تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۶ ادامه داشت.

کد مطلب 4281057
عطیه موذن

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