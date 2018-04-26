طرح جدید فرستاده سازمان ملل برای حل بحران یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع آگاه در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اعلام کردند: مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن طرح جدیدی را برای پایان دادن به درگیریها در یمن تهیه کرده است که دارای سه محور یعنی جمع آوری سلاح، آغاز مرحله انتقالی با مشارکت انصار الله در دولت و برگزاری انتخابات است.

این منابع تاکید کردند: قرار است مذاکراتی میان دولت و مخالفان برگزار شود و بعد از آن یمنی ها برای حل و فصل مسائل فیما بینشان از جمله مسأله جنوب با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. گریفیس بر پایبندی سازمان ملل بر حل بحران یمن در چارچوب حفاظت از اتحاد این کشور تاکید دارد.

آنها افزودند: گریفیتس سفر خود را به صنعاء به دلیل کشته شدن صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن به تأخیر انداخته و قرار است به جای آن به عمان برود.