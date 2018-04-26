  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۱۵

طرح جدید فرستاده سازمان ملل برای حل بحران یمن

طرح جدید فرستاده سازمان ملل برای حل بحران یمن

منابع آگاه از طرح جدید فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن برای حل بحران این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع آگاه در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اعلام کردند: مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن طرح جدیدی را برای پایان دادن به درگیریها در یمن تهیه کرده است که دارای سه محور یعنی جمع آوری سلاح، آغاز مرحله انتقالی با مشارکت انصار الله در دولت و برگزاری انتخابات است.

این منابع تاکید کردند: قرار است مذاکراتی میان دولت و مخالفان برگزار شود و بعد از آن یمنی ها برای حل و فصل مسائل فیما بینشان از جمله مسأله جنوب با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. گریفیس بر پایبندی سازمان ملل بر حل بحران یمن در چارچوب حفاظت از اتحاد این کشور تاکید دارد.

آنها افزودند: گریفیتس سفر خود را به صنعاء به دلیل کشته شدن صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن به تأخیر انداخته و قرار است به جای آن به عمان برود.

کد مطلب 4281598

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها