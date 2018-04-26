تساوی تلخ برای آرسنال/ اتلتیکو ۱۰ نفره در زمین حریف گلزنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال آرسنال و اتلتیکو مادرید دیدار رفت خود در مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ اروپا را در ورزشگاه امارات برگزار کردند که در پایان به تساوی یک بر یک دست یافتند.

شروع بازی با اتفاقات عجیبی همراه شد. داور در دقیقه ۱۰ سیمه ورسالیکو از اتلتیکو مادرید را اخراج کرد تا این تیم ۸۰ دقیقه در زمین حریف با یک بازیکن کمتر به کار خود ادامه دهد.

در دقیقه ۱۳ نیز دیه گو سیمئونه سرمربی اتلتیکو بخاطر اعتراض شدید به داور اخراج شد تا کار برای تیم اسپانیایی دشوارتر شود.

بعد از این اتفاقات تیم اتلتیکو در ضد حملات چندین موقعیت گلزنی خلق کرد و آرسنال هم هر چه زد به در بسته خورد تا نیمه نخست با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

آرسنال در نیمه دوم توفانی ظاهر شد و در دقیقه ۶۱ روی ضربه سر آلکساندر لاکازت به گل رسید. شاگردان ونگر بعد از این گل نیز موقعیت های زیادی خلق کردند که نتیجه نداد.

در دقیقه ۸۵ بازی آنتون گریزمان در یک ضد حمله از کمند مدافعان میزبان گریخت و در یک رفت و برگشت توانست گل تساوی را به ثمر برساند. گلی که اندازه پیروز در زمین حریف ارزش داشت.

در دقایق پایانی یان اوبلاک با واکنشی استثنایی مانع به ثمر رسیدن گل دوم آرسنال شد تا این بازی با تساوی یک بر یک خاتمه یابد.

با این نتیجه شاگردان سیمئونه شانس زیادی برای صعود به فینال لیگ اروپا خواهند داشت.