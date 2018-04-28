به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین نشست از سری نشستهای «سه سرزمین، یک زبان» که هر سال همزمان با برپایی نمایشگاه کتاب تهران، در شهر کتاب برگزار میشود، سهشنبه این هفته ۱۱ اردیبهشت در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار میشود.
این نشست با حضور میشاییل کِلِبرگ از آلمان، اورس مانهارت از سوئیس و کُرنلیا تراونیچک از اتریش همراه خواهد بود.
از سال ۱۳۹۰ شهر کتاب در اردیبهشت ماه اقدام به برگزاری این نشستها کرده، که در آن درباره تحولات ادبی معاصر کشورهای آلمانیزبان بحث و گفتوگو میشود و نویسندگان میهمان، بخشهایی از داستانهای خود را میخوانند.
میشاییل کلبرگ نویسنده و مترجم آلمانی، تحصیلاتش را در علوم سیاسی و تاریخ و ارتباطات بصری به پایان برده است. آثار متعددی از او به زبانهای آلمانی، عربی، دانمارکی، انگلیسی، فرانسه و ژاپنی ترجمه شده و کتاب «کمونیست موماتر» او به فارسی درآمده است.
اورس مانهارت تحصیلاتش را در حوزه ادبیات آلمانی و انگلیسی و تعدادی واحد فلسفی ادامه داده است. او به عنوان یک روزنامهنگار در امور رسیدگی به پناهندگان فعالیت داشته و داستانهایی درباره مجارستان، صربستان، کوزوو، رومانی، روسیه، بلاروس و اوکراین نوشته است.
کرنلیا تراونیچک در رشتههای چینشناسی و انفورماتیک تحصیل کرده است. او به صورت پارهوقت به ترجمه میپردازد و آثارش تاکنون برنده جوایز متعددی شده است. در سال ۲۰۱۵ از رمان «چاکس» او فیلمی ساخته شده است. آثار او به زبانهای انگلیسی، ایتالیایی، اسپانیایی، استونیایی، عربی، ژاپنی، اکراینی، روسی، چینی، اسلوونیایی ترجمه شدهاند.
این برنامه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می شود.
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