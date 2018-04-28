به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سیاه جامگان در حالی از لیگ برتر به دسته اول سقوط کرد که همه رکوردهای منفی را هم به خود اختصاص داد. از جمله رکورد دریافت بیشترین کارت رنگی و دریافت عنوان بداخلاق ترین تیم فصل هفدهم را. مشکی پوشان با دریافت ۵۵ اخطار و ۶ اخراج و مجموع ۶۱ کارت رنگی بداخلاق ترین تیم در فصل هفدهم شد. این در حالی است که گسترش فولاد تبریز با ۴۲ کارت زرد و ۲ کارت قرمز و پرسپولیس با ۴۳ کارت زرد و یک کارت قرمز خوش اخلاق ترین تیم این فصل شدند.

در پایان رقابتهای این فصل لیگ برتر ۴ تیم سیاه جامگان، پدیده، صنعت نفت و سایپا هر یک با ۵۵ کارت زرد بیشترین کارت زرد را از داوران گرفته‌اند. استقلال های تهران و خوزستان با ۵۴ اخطار بعد از این تیم ها بیشترین کارت زرد را دریافت داشته اند. گسترش فولاد با ۴۲ و پرسپولیس با ۴۳ اخطار کمترین سهم را در دریافت کارت زرد از داوران داشته‌اند.

تیم فوتبال پیکان با ۷ و سیاه جامگان با ۶ کارت قرمز بیشترین سهم را در اخراج بازیکن در این فصل داشته‌اند. کم اخراج ترین تیم‌های فصل نیز استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی و نفت تهران بودند که هر کدام از این تیم ها در طول فصل تنها یکبار با اخراج بازیکنان شان تنبیه شده‌اند.

روح الله سیف اللهی مهاجم تیم پارس جنوبی با دریافت ۸ کارت زرد و ۲ کارت قرمز در بین بازیکنان این فصل رکورددار دریافت کارت است. مصطفی احمدی بازیکن تیم سیاه جامگان و گئورگی گولسیانی مدافع تیم ذوب آهن با ۸ کارت زرد و یک کارت قرمز دیگر بازیکنان بد اخلاق در این فصل بودند.

محمدرضا خانزاده و روزبه چشمی با ۸ کارت زرد، حامد لک، محمد نادری و فرشاد محمدی هر یک با ۷ کارت زرد و یک کارت قرمز از دیگر بازیکنان پر کارت در فصل هفدهم هستند.