به گزارش خبرگزاری مهر، شب شعر «قصیده بی‌­انتها» در راستای ویژه‌برنامه منتظران باران به مناسبت فرا رسیدن نیمه شعبان، سالروز ولادت حضرت صاحب الزمان(عج) با حضور شاعران آیینی و مطرح کشور برگزار می­‌شود.

گفتنی است در این مراسم محمد علی بهمنی، حسین اسرافیلی، سید حمیدرضا برقعی، سعید بیابانکی، نادر بختیاری، قاسم صرافان، احمد بابایی، محمد رسولی، فاطمه بیرامی، فاطمه نانی زاد، عارفه دهقانی اشعار خود را به ساحت مقدس امام عصر(عج) پیشکش خواهند کرد.

لازم به ذکـر است شـب شعر «قصیده بی‌­انتها» با اجرای امیر حسین مدرس روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷ در آمفی­‌تئاتر اندیشه برگزار می‌­شود.

شایان ذکر است در حاشیه این مراسم از کتاب مجموعه اشعار شاعران آیینی در وصف امام زمان(عج) رونمایی خواهد شد.

علاقمندان برای شرکت در این مراسم می توانند به فرهنگ سرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی(اندیشه) مراجعه کنند.