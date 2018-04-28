دفاع پورمحمدی از مدیر جدید شبکه سه/ تودیع و معارفه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، در مراسمی که امروز هشتم اردیبهشت برگزار شد با حضور هنرمندان و برنامه سازان شبکه سه سیما از زحمات علی اصغر پورمحمدی قدردانی و علی فروغی به عنوان مدیر شبکه سه سیما معرفی شد.

مرتضی میرباقری معاون سیما با قدردانی از پورمحمدی وی را سرمایه ای بزرگ در رسانه ملی دانست و گفت: او با شجاعت و قدرت بالای مدیریتی توانست زمینه های ارتقای شبکه سه را به وجود آورد.

معاون سیما تاکید کرد: پورمحمدی بانک اطلاعات رسانه ملی در جمهوری اسلامی است و معاونت سیما نیازمند تجربیاتش در حوزه ستادی است. فردی که در حوزه مسایل اجتماعی و شناخت جامعه شامه تیزی داشته و تجربیات خوبی در حوزه تولید برای نسل جوان دارد.

میرباقری در ادامه بیان کرد: اطمینان داریم علی فروغی با بهره گیری از نیروی انسانی کارآمد در شبکه سه در مدت کوتاهی برنامه های ‌شبکه را ارتقا می بخشد.

وی با اشاره به برنامه های برند شبکه سه از تولید کنندگان آن خواست تا همچنان با قدرت به کار ادامه دهند.

معاون سیما از بحران های موجود در جامعه یاد کرد و گفت: در شرایطی که کشور مسائل و بحران های متعددی را تجربه می کند رسانه ملی وظیفه دارد نشاط و امید را به جامعه تزریق کند. شبکه سه سیما با برنامه های خوب خود توانست در شرایطی‌ مطلوب مخاطبان جوان را جذب کند.

پورمحمدی در این جلسه شبکه سه سیما را از پربیننده ترین شبکه های تلویزیونی دانست و گفت: شبکه سوم توانست با وجود مشکلات متعدد سخت افزاری و با توجه به مشکلات مالی برنامه های پرمخاطب روی آنتن بفرستد.

وی با دفاع از انتخاب علی فروغی به عنوان جانشین خود در شبکه سه سیما تاکید کرد: فروغی یکی از با اخلاق ترین، خوش فکرترین و توانمندترین مدیران رسانه است و من انتخاب چنین گزینه شایسته ای را تایید می کنم.

قائم مقام سیما هجمه های اخیر در زمینه انتصاب فروغی را جوسازی خواند و اضافه کرد: بالاخره هر شخص افرادی را در اطراف خود دارد. فرزند کسی است، این که شایستگی افراد را بر این اساس ‌مورد تردید قرار دهیم جوانمردانه نیست.

وی‌ با شوخ طبعی از همکارانش خواست از رفتنش خوشحال نشوند و خواستار آن شد تا رسانه ملی به مطالبات مالی شبکه سه توجه بیشتری داشته باشد.

پورمحمدی توفیق شبکه سه در جذب آگهی را زیاد دانست و خواهان آن شد تا به برنامه سازان در این شبکه توجهی ویژه صورت بگیرد.

وی در ادامه تاکید کرد: طرح های جذابی در گروه های اجتماعی، ورزش، سرگرمی و مسابقات وجود دارد که با توجه به مشکلات مالی در شبکه، تولید نشده است. با این حال با شناختی که از روحیات آقای فروغی دارم امیدوارم این طرح ها به زودی روی آنتن رود.

در ادامه این مراسم علی فروغی مدیر شبکه سه سیما با تجلیل از پورمحمدی گفت: پورمحمدی گلچینی از نیروهای خوش ذوق، خوش اخلاق و توانمند را در این شبکه گرد هم آورده است. نیرویی که بزرگ ترین سرمایه این شبکه محسوب می شود.

وی از پورمحمدی خواست تا همچنان به حمایتش از شبکه سه ادامه دهد و ابراز امیدواری کرد: با شجاعتی که در شبکه نهادینه شده، برنامه های موفقی در حوزه های مختلف اجتماعی، فیلم و سریال، ورزش، سرگرمی و مسابقات تولید و پخش شود.