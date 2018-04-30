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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۲۵

بیانیه جنبش جوانان ۱۴ فوریه؛

اقدام جنون‌آمیز علیه علمای شیعی پرده از چهره قبیح آل‌خلیفه برداشت

اقدام جنون‌آمیز علیه علمای شیعی پرده از چهره قبیح آل‌خلیفه برداشت

جنبش جوانان ۱۴ فوریه بحرین در بیانیه ای تأکید کرد: اقدامات جنون آمیز علیه علمای شیعی پرده از چهره قبیح آل خلیفه و پادشاه بحرین برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین در بیانیه ای اقدامات جنون آمیز رژیم آل خلیفه در تعامل با علمامی برجسته شیعیان و همچنین شخصیت ها و ملت بحرین را محکوم کرد.

در این بیانیه تاکید شده شان و منزلت علمای برجسته شیعیان بحرین و در صدر آنان آیت الله شیخ عیسی قاسم که در بازداشت خانگی بسر می برد و برخی از آنان نیز در زندان اند بالاتر  از آن است که با تهدیدهای وزارت کشور و اقدامات منحط سازمان دهی شده مورد تعامل قرار گیرند بالاتر است.

این بیانیه افزوده است سخنان وزارت کشور و برخی مسوولان دولتی در قبال علمای بحرین سخنانی   نفرت انگیز است که به خوبی از چهره قبیح پادشاه بحرین پرده بر می دارد.

گفتنی مسوولان وزارت کشور و دادگستری بحرین در طول روزهای گذشته در واکنش به بیانیه سه خطی و صلح جویانه علمای برجسته بحرین این علما را تهدید نموده و مورد هجوم و هتاکی قرار داده اند.

کد مطلب 4285258

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