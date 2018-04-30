به گزارش خبرگزاری مهر، ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین در بیانیه ای اقدامات جنون آمیز رژیم آل خلیفه در تعامل با علمامی برجسته شیعیان و همچنین شخصیت ها و ملت بحرین را محکوم کرد.

در این بیانیه تاکید شده شان و منزلت علمای برجسته شیعیان بحرین و در صدر آنان آیت الله شیخ عیسی قاسم که در بازداشت خانگی بسر می برد و برخی از آنان نیز در زندان اند بالاتر از آن است که با تهدیدهای وزارت کشور و اقدامات منحط سازمان دهی شده مورد تعامل قرار گیرند بالاتر است.

این بیانیه افزوده است سخنان وزارت کشور و برخی مسوولان دولتی در قبال علمای بحرین سخنانی نفرت انگیز است که به خوبی از چهره قبیح پادشاه بحرین پرده بر می دارد.

گفتنی مسوولان وزارت کشور و دادگستری بحرین در طول روزهای گذشته در واکنش به بیانیه سه خطی و صلح جویانه علمای برجسته بحرین این علما را تهدید نموده و مورد هجوم و هتاکی قرار داده اند.