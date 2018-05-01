اولویت امروز جامعه اسلامی میثاق با ولایت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان حجتالاسلام حسن بابایی اظهار داشت: چندسالی است در بعضی از شهرها کاروانی به نام کاروان استغاثه به امام زمان (عج) برگزار میشود که در روایات و مستندات دینی هیچگونه سندی برای آن ذکر نشده است.
وی افزود: غوث از القاب امام زمان(عج) است و در برخی از دعاها از جمله دعای فرج و زیارت آل یاسین این لقب درباره امام مهدی(عج) به کار رفته است.
عجله داشتن در تحقق امر ظهور یکی از آسیبها در عرصه مهدویت است
دبیر ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی استان اصفهان با اشاره به صحبت کسانی که میگویند با حرکت این کاروان ها در ظهور تعجیل خواهد شد، ابراز داشت: یکی از آسیبها در عرصه مهدویت، عجله داشتن در تحقق امر ظهور است و شتابزدگی یا استعجال به معنی خواستن چیزی قبل از رسیدن وقت آن و قبل از تحقّق زمینههای لازم برای آن است.
ظهور همه سنتها باید پس از تحقق شرایط و زمینهها انجام شود
وی ادامه داد: منشأ تعجیل در ظهور این است که شخص عجول نمیداند ظهور از سنتهای الهی است و مانند همه سنتها باید پس از تحقق همه شرایط و زمینهها، انجام شود، بنابراین برای وقوع آن عجله میکند.
بابایی با بیان اینکه شتابزدگی در این امر در روایات بسیار نکوهش شده است، به روایتی از امام جواد (ع) اشاره کرد و گفت: حضرت می فرمایند که «شتابزدگان در امر ظهور هلاک میشوند و اهل تسلیم نجات مییابند.»
وی اضافه کرد: گرچه نزدیک شمردن ظهور، مهیای ظهور بودن و کوشش برای زمینهسازی ظهور، بسیار مفید و پر ثمر است اما نباید در این راه شتابزده بود چرا که شتابزدگی حاکی از درک نکردن حکمت و مصلحت خدا در این زمینه است و پیامدهایی هم دارد.
دبیر ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی اصفهان ناشکری و اعتراض و عدم رضایت به مصلحت الهی، رویکرد به منحرفان و مدعیان دروغین مهدویت، یاس و ناامیدی در اثر عدم تحقق ظهور، استهزا و تمسخر آیات و روایات و معتقدان به غیبت و ظهور، شک و تردید را از جمله این پیامدها عنوان کرد.
تعجیل یکی از آسیبهایی است که فراروی منتظر قرار دارد
وی با بیان اینکه تعجیل یکی از آفتها و آسیبهایی است که فراروی منتظر قرار دارد، تاکید کرد: برخی در نقطه مقابل نیز دچار آسیب شدهاند که آن دور شمردن وقت ظهور، و نتیجه آن، بیاعتنایی و قساوت قلب است.
حجتالاسلام بابایی با اشاره به قیاس استغاثه بنی اسرائیل برای رهایی از بلایا افزود: بنی اسرائیل تحت حکومت جور و ظلم فرعونیان بودند و با استغاثه از خدا رهایی و امنیت را درخواست کردند ولی در زمانی که ما تحت زعامت ولایت فقیه هستیم و انقلاب اسلامی مقدمه ظهور است، باید بگوییم که بهترین حرکت میثاق با ولایت است؛ چرا که وقتی مردم کوفه با نماینده امام حسین (ع) بیعت نکردند و او را به شهادت رساندند، امام حسین (ع) از سکوت شیعیان گلایه کردند.
وی با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) مبنی بر فراهم کردن زمینه های ظهور توسط مسلمین گفت: باید در روز نیمه شعبان با بیعت مجدد با ولی فقیه و اجرای فرامین ایشان، مسیر ظهور و تشکیل حکومت مهدوی در جهان را، میسر کنیم.
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