جانسون: برجام به دلیل اعمال محدودیت بر ایران باید حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «بوریس جانسون» وزیر امور خارجه انگلیس در واکنش به اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مورد ایران اظهار داشت که اسناد اسرائیل نشان می دهد که برجام باید حفظ شود زیرا محدودیت هایی بر جاه طلبی های هسته ای ایران اعمال کرده است.

جانسون گفت: توافق هسته ای ایران بر پایه اعتماد به اهداف ایران نیست. بلکه بر اساس رسیدگی دقیق، از جمله اقداماتی که به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به برنامه هسته ای ایران می دهد، بنا شده است.

وی افزود: مقررات برجام، کار را برای تهران سخت تر از قبل می کند. این یک دلیل خوب دیگر برای حفظ برجام است تا به نگرانی های قانونی آمریکا و متحدان دیگر ما توجه شود.

گفتنی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شب گذشته در ادامه اقدامات نمایشی پیشین خود علیه ایران با به تصویر کشیدن برخی عکس ها و آنچه وی از آن ها به عنوان اسناد و مدارک یاد کرد، تلاش کرد به افشای به اصطلاح اطلاعات جدیدی درباره فعالیت های هسته ای مخفی ایران پس از توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام بپردازد؛ اقدامی که توسط بسیاری از کشورها و نهادهای مهم جهانی تحت عنوان «اطلاعات قدیمی و نامعتبر» به چالش کشیده شد.