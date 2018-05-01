خدمت رسانی در شهر تاکستان شتاب می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهزادپور روز سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در محل شهرداری تاکستان با تشریح مهمترین برنامه های دردست اجرا و مشکلات این شهر گفت: رویکرد ما ایجاد امیدواری بین مردم و شهروندان است تا برای اجرای طرح ها از مشارکت هنمگانی برخوردار شویم.

وی اضفه کرد: متاسفانه در گذشته یک نوع بی اعتمادی در میان مردم نسبت به شهرداری و نیز بی انگیزگی در میان برخی کارکنان ایجاد شده که باید آن را با خدمات خود برطرف کنیم.

شهردار تاکستان یادآورشد: ساخت و سازهای غیر مجاز در بافت شهری یکی دیگر از مشکلات شهرداری تاکستان است که ۱۰۰ هکتار از اراضی جنوب دستخوش این تجاوز قرار گرفته که این کار توسط عده ای سودجو انجام شده است.

بهزادپور بیان کرد:باید بپذیریم این ساخت و سازها هیچ کمکی به توسعه شهری نمی کند و به نظر می رسد این حرکت به صورت هدایت شده از سوی عده ای فرصت طلب انجام شده و فقط یک عده سود می کنند.

وی گفت: در حالی که در بالای اتوبان حدود ۲۵۰ هکتار بافت فرسوده داریم و می توانیم این منطقه را نوسازی و احیا کنیم باید شاهد ساخت و سازهای غیر مجاز عده ای فرصت طلب باشیم.

شهردار تاکستان اظهارداشت: از همه توان خود برای برخورد با متخلفان سودجو استفاده خواهیم کرد و جلوی ساخت و ساز غیرقانونی را می گیریم.

برخی سیاه نمایی می کنند/ دنبال خدمت به مردم هستیم

بهزادپور از سیاه نمایی برخی در شبکه های مجازی انتقاد کرد و گفت: برخی افراد سیاسی همواره دنبال سیاه نمایی هستند تا مردم را به هر نوع خدمت در شهرداری ناامید کنند و ما به آنها توصیه می کنیم برای این که خدمات متوقف نشود و مردم متضرر نشوند از این کار دست بردارند.

شهردار تاکستان اظهارداشت: از همه کسانی که نقد منصفانه به عملکرد شهرداری دارند استقبال می کنیم و درخواست داریم همراه ما باشند تا غفلت های گذشته را جبران کرده و به توسعه شهر کمک کنیم.

بهزاد پور گفت: به هر ایده و فکر سازنده ای که در مسیر توسعه و پیشرفت تاکستان باشد اهمیت می دهیم اما با کسانی که بخواهند منافع عمومی را در مسیر اهداف سیاسی خود با سیاه نمایی پایمال کنند بشدت برخورد می کنیم و در مقابل آنها ایستاده ایم.

همراهی شورای شهر قابل تقدیر است

وی بیان کرد: همراهی خوب شورای شهر و تعامل آنها با یکدیگر و شهرداری مهمترین عامل موفقیت ما در پیشبرد برنامه هاست و امیدواریم با همراهی مردم بتوانیم برنامه های چشم انداز ترسیم شده خود را عملی کنیم.

بهزادپور تصریح کرد: مدیریت شهری زمانی قوی و موفق است که سیاست گذاران آن که همان شورای شهر هستند در کنار هم قرار گیرند و بدون حاشیه موضوعات شهری را با جدیت دنبال کنند.

شهردار تاکستان اضافه کرد: طرح بازآفرینی بافت های فرسوده از سیاست های دولت برای نوسازی شهرهاست و ما نیز در تاکستان در اجرای این طرح جدی هستیم و از ساکنان این بافت ها که متقاضی نوسازی واحدهای خود باشند با بخشودگی و یا تخفیف درعوارض و صدور آسان و سریع پروانه ساخت و دادن تسهیلات کم بهره حمایت می کنیم.

اداره شهر تاکستان ۲۰ میلیارد تومان نیاز دارد/ درآمدهای ما ۶ میلیارد است

بهزادپور در ادامه گفت: اداره شهر تاکستان حدود ۲۰ میلیارد تومان نیاز دارد که فقط ۶ میلیارد تومان آن از محل عوارض تامین می شود و برای تامین بقیه نیازها باید به فکر چاره باشیم.

وی بیان کرد: ۳۰ درصد بودجه شهرداری از مشارکت مردمی و عوارض، ۳۰ درصد از ارزش افزوده و مابقی باید از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی و منابع جدید تامین شود که لازم است برای مشارکت مردم برنامه ریزی کنیم.

شهردار تاکستان تصریح کرد: نگاه ما این است که با استفاده از مشاوره افراد دلسوز تاکستان و نیز رسانه ها برای توسعه شهر استفاده کنیم و در گام اول باید زیرساختها مهیا شود که این کار حداقل دو سال زمان می خواهد.

وی بیان کرد: نمی خواهیم مدیریت گذشته را زیر سوال ببریم اما برای رفع بی اعتمادی مردم و جلب مشارکت شهروندان باید بپذیریم که شهرداری یک جایگاه سیاسی نیست بلکه خدماتی است و همه باید کمک کنند تا خدمت رسانی در این شهر شتاب بیشتری گیرد.

بهزادپور گفت: تاکستان فرصتهای زیادی دارد که باید آنها را شناسایی کرده و برای توسعه استفاده کنیم که انگور، فرش و زبان تات از ظرفیت هایی است که می تواند «برند» شده و موچب تحول منطقه شود.

پرداخت ۴ میلیارد تومان بدهی شهرداری تاکستان

وی از بدهی شهرداری تاکستان هم به عنوان یکی دیگر از مشکلات یاد کرد و اظهارداشت: این شهرداری بیش از ۷ میلیارد تومان بدهی داشت که با تلاش شبانه روزی توانسته ایم حدود ۴ میلیارد تومان از بدهی خود به پیمانکاران را با تامین منابع درآمدی و فروش زمین و نیز تخفیف در عوارض جبران کنیم.

بهزادپور گفت: مردم شریف تاکستان تشنه خدمت هستند و ما هم با همین انگیزه این مسئولیت را پذیرفته ایم تا با استفاده از همه ظرفیت ها و بهره گیری از دلسوزان شهر پس از پرداخت بدهی با اجرای طرح های مهم چهره شهر را تغییر دهیم.

وی بیان کرد: باید سایه سیاست را از شهرداری تاکستان برداریم و با کمک گرفتن از مسئولان ارشد استان، نمایندگان، مردم شهر و نخبگان و دلسوزان محلی طرح های بلند مدت و میان مدت خود را اجرایی کنیم.

وی بیان کرد: هدایت آبهای سطحی، احداث باند کند رو در کمربندی برای دسترسی آسان شهروندان، اصلاح مبادی ورودی شهر و اصلاح هندسی معابر، احداث ساختمان آتش نشانی در جنوب شهر و ساختمان اداری شهرداری از کارهایی است که در اولویت اجرا قرار دارد.

بهزادپور اضافه کرد: همچنین یکی از نیازهای ما احداث جاده سلامت در آقچه کند است که اعتبار لازم برای آن پیش بینی شده و در کنار آن احداث پارک ۵۰ هکتاری شهر، بهسازی پیاده روهای شهری با توجه به قدمت ۶۰ ساله شهر، اصلاح جدول در برخی مناطق، آسفالت معابر عمومی و کوچه ها، اجرای شبکه فاضلاب از دیگر کارهای ما در سال جاری است.

شهردار تاکستان تصریح کرد: روزانه ۷۰ تن زباله در تاکستان تولید می شود که انتقال آن به سایت محمدآباد با ایجاد ایستگاه سیمی تریلر از کارهای مهم انجام شده است تا سلامت مردم تضمین شود.

وی گفت: سرانه بودجه شهرداری تاکستان۴۵۰ هزار تومان است که نمی تواند جوابگو باشد زیرا برای ایجاد شهری پویا باید این رقم به یک میلیون تومان برسد.