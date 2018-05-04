به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی‌اصغر پیوندی با اشاره به راهکارهای در نظر گرفته شده برای ارائه کمک‌های نقدی مردمی به زلزله‌زدگان کرمانشاه، افزود: در این زمینه دو راهکار پیش‌ِرو داشتیم؛ یا پول نقد در اختیار زلزله‌زدگان قرار دهیم یا لوازم خانگی ضروری مانند یخچال، کولر و فرش را برای خانوارهای آسیب‌دیده از زلزله، تامین کنیم.

وی با اشاره به تلاش‌های هلال‌احمر برای خرید لوازم خانگی ضروری مورد نیاز زلزله‌زدگان، توضیح داد: از آنجا که این راهکار با مشکلاتی چون زمان‌بر بودن انجام مزایده و مناقصه ، وجود احتمال عدم نیاز زلزله‌زدگان به لوازم خریداری شده از سوی هلال‌احمر و مشکلات مربوط به توزیع همراه بود؛ مقرر شد تا وجه این کمک هزینه مردمی در اختیار آسیب‌دیدگان قرار گیرد؛ بنابراین پس از مشورت با استاندار، نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و کارشناسان به این نتیجه رسیدیم که کمک‌های مردمی به صورت نقدی و بر اساس شماره حساب اعلامی از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها و اسامی اعلام شده از سوی بنیاد مسکن با توجه به میزان تخریب نوع یک و دو منازل زلزله‌زدگان، به حساب ۳۰ هزار خانوار واجد شرایط واریز شود .

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه واریز کمک هزینه نقدی به حساب ۳۰ هزار خانوار کرمانشاهی از دو روز گذشته در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان این هفته، روند پرداخت کمک هزینه به زلزله‌زدگان نهایی شود؛ البته هلال‌احمر تجربه این نوع پرداخت کمک‌نقدی مردمی به زلزله‌زدگان را قبل از سال نو با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان عیدی به زلزله‌زدگان دارد و به همین منظور فهرست اسامی اعلامی از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بنیاد مسکن نیز بازبینی و اصلاح شده است.

وی افزود: هدف هلال‌احمر این است که امانتدار خوبی برای مردم باشد، حتی در این زمینه بهره اختصاص یافته به کمک‌های نقدی مردمی را نیز در بسته توزیع کمک‌ها در میان زلزله‌زدگان لحاظ شده و مردم مطمئن باشند تمامی وجه نقدی که به حساب هلال‌احمر واریز کرده‌اند در اختیار زلزله‌زدگان قرار می‌گیرد. جمعیت هلال‌احمر بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان در زلزله کرمانشاه برای امداد و نجات و خدمات جاری هزینه کرده است که در این زمینه به هیج وجه ریالی از کمک‌های نقدی مردمی هزینه نشده است. بزودی و پس از واریز کمک‌های نقدی مردمی به زلزله‌زدگان، گزارش عملکرد شفافی ارائه می‌دهیم تا مردم به درستی بدانند پولی که در اختیار هلال‌احمر قرار داده‌اند، چگونه و کجا هزینه شده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین با ارائه گزارش عملکرد این نهاد در حادثه سقوط هواپیما در ارتفاعات دنا، گفت: با گذشت دو ماه از این حادثه، همچنان هلال‌احمر در حال جست‌وجو برای یافتن پیکر جانباختگان این حادثه است تا بتواند گامی در زمینه تسکین آلام خانواده‌های آنها بردارد. امدادگران نوعدوست هلال‌احمر از استانهای مختلف با تلاش بی‌وقفه، تا کنون موفق شده‌اند تا پیکر ۵۵ جانباخته حادثه سقوط هواپیما در دنا را پیدا کرده و اجساد جانباختگان را به پزشکی قانونی تحویل دهند و در این زمینه تا کنون متاسفانه هیچ نشانه‌ای از ۱۱ جانباخته دیگر پیدا نشده است؛ البته با وضعیت جوی کنونی روند جست‌وجو همواره با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو است؛ اما کار جست‌وجو همچنان ادامه دارد.

پیوندی با تاکید بر اینکه هلال‌احمر همه تلاش خود را برای جست‌وجوی پیکر جانباختگان ادامه می‌دهد، خاطرنشان کرد: نکته مهمی که باید در این زمینه مدنظر قرار داد این است که نمی‌توان با بی‌احتیاطی و تعجیل در جست‌وجو، جان امدادگران هلال‌احمر را در شرایط جوی نامساعد کنونی به خط انداخت؛ این مسئولیتی است که بر عهده هلال‌احمر است، اما از سویی هیچگاه فراموش نمی‌کنیم که وظیفه ما کمک به کاهش آلام خانواده جانباختگان است.مذاکراتی میان هلال‌احمر با سازمان هواپیمایی و راه آهن انجام شده است تا در مواقع ضروری بتوان همکاری‌های بیشتری در صورت وقوع حوادث و تعیین مسئولیت‌های هر دستگاه داشت.

وی همچنین به وقوع سیلاب‌های متعدد در برخی استان‌های کشور در هفته‌های اخیر، اشاره و اظهار کرد: بخش‌هایی از استان‌ها و به‌خصوص کوچ‌نشینان به علت مهاجرت‌هایی که داشته‌اند، آسیب بیشتری دیدند که در این زمینه امدادگران هلال‌احمر خدمات لازم را به هموطنان ارائه کردند و با توجه پیش‌بینی‌ها برای هفته‌های آتی، امیدواریم بتوانیم حوادث احتمالی را به‌خوبی مدیریت کنیم.