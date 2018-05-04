به گزارش خبرگزاری مهر ،آگاهی پایتخت‌نشینان از اینکه جزئیات سفرهای خارجی مدیران شهرداری، تازه ترین تصمیم نشست کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران است، اقدامی است که قرار است پس از بررسی های بیشتر در راستای اجرای طرح شهرداری تمام شیشه‌ای، اجرا شود.

همه اعضا بر اینکه جزئیات و دلیل سفرهای خارجی کارکنان شهرداری تهران باید به اطلاع شهروندان برسد توافق کرده اند، اما موضوعی که هنوز بر آن توافق نشده، چگونگی ارایه و عرضه این اطلاعات به مردم است، اینکه از طریق سامانه شفافیت ارایه شود یا راه‌های دیگری.

گرچه به گفته اعضای کمیته شفافیت و شهر هوشمند، هم اکنون هم جزئیات سفرهای خارجی مدیران شهرداری تهران به طور کامل در اختیار مرکز ارتباطات و روابط بین‌الملل به طور شفاف وجود دارد؛ اما تاکید بهاره آروین، رئیس این کمیته بر آگاهی مردم از این اطلاعات است.

طرح «اعلان عمومی مناقصات و مزایده‌های شهرداری تهران» موضوع دیگری است که در نشست کمیته شفافیت مطرح شده است . نتیجه آن شد که یک فوریت این طرح با 20 امضا در صحن علنی شورای شهر اعلام وصول شد و در صورت تصویب نهایی، شهرداری ملزم به اعلام عمومی تمام مناقصات، معاملات و هر گونه قرارداد درآمدی و هزینه‌ای می‌شود.

این طرح برای نخستین بار در کشور از سوی سازمان و نهادی اجرا خواهد شد. یکی از مهم‌ترین خروجی‌های کمیته شفافیت و شهر هوشمند، انتشار قراردادهای بالای یک میلیاردتومان شهرداری تهران در سامانه شفافیت بود. این سامانه امسال رونمایی و در دسترس شهروندان قرار گرفت.