به گزارش خبرنگار مهر، حسن شکر الهی صبح شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت هفته هلالاحمر بابیان اینکه طی سال جاری شهرهای استان سمنان از تیمهای واکنش سریع بهرهمند میشوند، ابراز داشت: با توجه به اینکه امدادرسانی و سرعت عمل دررسیدن به حوادث بسیار حائز اهمیت است لذا برقراری تیمهای واکنش سریع با بهرهگیری از افراد متخصص در رشتههای مختلف در شهرهای استان پیگیری میشود.
وی بابیان اینکه ایجاد تیمهای واکنش سریع در استان سمنان امری ضروری و اجتنابناپذیر است، افزود: سال گذشته این تیمها در سمنان و شاهرود تشکیل شد که برنامهریزی برای ایجاد این تیمها در سایر شهرها نیز در اولویت هلالاحمر قرار دارد.
ساخت ۲ پایگاه طی هفته هلال احمر در استان سمنان
مدیرعامل هلالاحمر سمنان بابیان اینکه طی هفته هلالاحمر مرکز امدادی خیر ساز بااعتبار دو میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد، ابراز داشت: دو پایگاه امداد کویر و امداد کوهستان در شهرهای مهدیشهر و دامغان کلنگ زنی خواهند شد و همچنین پروژه پایگاه امدادی ایوانکی نیز اخیراً آغازشده است.
شکراللهی بابیان اینکه دو پایگاه امدادی کویر در محور پرحادثه دامغان معلمان-جندق و پایگاه امداد کوهستان در شهمیرزاد در سال جاری راهاندازی خواهد شد، تصریح کرد: برای افتتاح پایگاههای امدادی کویر چهار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
وی بابیان اینکه پروژه ساختمان هدایت عملیات بحران ای. او. سی بعد از ماه رمضان افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید، تصریح کرد: این مرکز درواقع اتاق مدیریت بحران هماهنگی و فرماندهی متمرکز سوانح ناشی از بلایای طبیعی، غیرطبیعی و حوادث ناگهانی محسوب میشود.
عدم تحویل زمین از سوی مسکن و شهرسازی دلیل تعویق پروژه ها
مدیرعامل هلالاحمر سمنان بابیان اینکه وجود ای. او. سی میتواند ضمن تسریع در سرعت امدادرسانی از اتلاف توان عملیاتی در مواقع بحران کمک کند، ابراز داشت: این ساختمان مجهز و مستحکم هماکنون ساختهشده و آماده بهرهبرداری است.
شکراللهی بابیان اینکه در صورت تحویل زمین از سوی مسکن و شهرسازی بسیاری از پروژههای هلالاحمر انجام خواهد شد، تصریح کرد: خوشبختانه اعتبارات لازم در حوزه انجام پروژهها در هلالاحمر جذبشده است که امیدواریم با تحویل زمین بتوانیم آنها را به سرانجام برسانیم.
وی از برگزاری ۱۰ کارگاه فرزند پروری در استان سمنان خبر داد و افزود: با توجه به اینکه باید از اعتیاد بهعنوان یکی از آسیبهای اجتماعی پیشگیری کنیم لذا طی یک سال گذشته بالغبر دهها نشست و کارگاه در این زمینه برگزارشده است.
اجرای ۱۵برنامه در هفته هلال احمر
مدیرعامل هلالاحمر سمنان بابیان اینکه در زلزله کرمانشاه مردم استان ۵۰ میلیون تومان کمک نقدی بهحساب جمعیت هلالاحمر واریز کردند، ابراز داشت: خوشبختانه استان در نوعدوستی حائز رتبه نخست کشور شد.
وی بابیان اینکه ۱۵ برنامه به مناسبت هفته هلالاحمر در استان سمنان برگزار میشود، افزود: دیدار با امامجمعه، برپایی چادر سلامت، اجرای نمایش خیابانی با موضوع هلالاحمر، تجلیل از امدادگران نمونه و داوطلبان فعال و دیدار با خانوادههای شهدای این جمعیت طی این هفته برنامهریزیشده است.
