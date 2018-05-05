همسایگی بوشهر با قطر فرصت خوبی برای افزایش تبادلات تجاری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی سبحانی ظهر شنبه در نشست فعالان اقتصادی استان بوشهر با اشاره به سابقه تاریخی بوشهر در عرصه تجارت و بازرگانی اظهار داشت: همسایگی بوشهر با قطر فرصت خوبی برای افزایش تبادلات تجاری و بازرگانی است.

وی بیان کرد: قطری‌ها بالاترین درآمد سرانه را به خود اختصاص داده‌اند و فرصتی خوبی برای تجارت برای فعالان اقتصادی بوشهر در این کشور فراهم است اما کیفیت کالا اولویت قطری‌‎ها در عرصه تجارت است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر با اشاره فعالیت اتاق بازرگانی قطر بیان کرد: اتاق بازرگانی قطر سازماندهی لازم همچون اتاق بازرگانی ایران را ندارد ضمن اینکه در اتاق مشترک اقتصادی بندر الرویس قطر هم تعدادی تجاری ایرانی با هدف کار تجاری دورهم جمع شده‌اند که نباید عنوان اتاق مشترک ایران و قطر به این مجموعه داد.

سبحانی با بیان اینکه سفارت جمهوری اسلامی ایران آمادگی لازم برای همکاری با تجار و بازرگانان بوشهری را دارد، اضافه کرد: نگاه ما این است که فعالان اقتصادی در بوشهر را برای فعالیت اقتصادی با قطه به طور ویژه ببینیم.

وی با اشاره به سفر استاندار فارس به قطر برای افزایش سطح تجارت و بازرگانی بین تجار فارس و قطر گفت: زمینه سفر استاندار بوشهر و هیئت اقتصادی و تجاری بوشهر به قطر را هم فراهم خواهیم کرد تا بتوان از این ظرفیت برای توسعه فعالیت تجار بوشهری در قطر استفاده کنیم.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر گفت: بازارچه‌های مرزی از نظر تجاری خیلی توجیهی ندارند و فعالان اقتصادی و تجار بوشهری به بندر الرویس قطر به عنوان یک فرصت ایده‌آل نگاه نکنند.

سبحانی با اشاره به اینکه مشکل ویزای قطر برای فعالان اقتصادی ایرانی نداریم، بیان داشت: سازماندهی مفصلی در زمینه ویزا در قطر انجام دادیم و امروز کسی مشکل ویزا در قطر ندارد.

وی با بیان اینکه انحصار فعالیت اقتصادی و تجاری نباید ایجاد شود، اظهار داشت: از همه تجار و بازرگانان حمایت می کنیم و نمی‌خواهیم فعالیت تجاری و بازرگانی در انحصار چند تاجر باشد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر با اشاره به سیاست اقتصادی و بین المللی دولت گفت: دولت و رئیس جمهور نگاه واقعی به مسائل اقتصادی دارند و تلاش زیادی هم برای توسعه روابط اقتصادی در حال انجام دادن است.

سبحانی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان بوشهر و نیاز قطر به محصول خرمای با کیفیت تصریح کرد: خرما از نیازمندی‌های کشور قطر است اما نوع خرما برای طرف قطری خیلی مهم است لذا تجار در این زمینه به نوع محصول خرما و بسته‌‎بندی و ذائقه قطری‌ها توجه داشته باشند.

وی بیان داشت: تجارت ایران جهانی نشده و در این زمینه جهانی فکر نمی‌کنیم و هنوز از بازاری به شرکتی تبدیل نشدیم ضمن اینکه در داخل نگاهمان ملی باشد و رقابت منفی نکنیم.