درمانی جدید برای چاقی با تزریق هورمون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، تزریق هورمونی به افراد با اضافه وزن کمک کند طی چهار هفته بیش از ۶ کیلوگرم وزن کم کنند.

محققان دانشگاه امپریال کالج لندن این درمان را ابداع و آن را «جالب ترین شیوه» برای مبارزه با چاقی اعلام کرده اند.

آنها در حال حاضر مشغول تکمیل آزمایش های انسانی این درمان هستند اما به گفته آنان بیماران پس از درمان با این روش ۳۰ درصد غذای کمتری می خورند.

عملکرد تزریق این هورمون ها شبیه عمل حلقه گذاری در معده است. این درمان برای برخی بیماران چنان نتایج موفقیت آمیزی داشته که دیگر داروهای دیابت را مصرف نکردند.

سر استیو بلوم محقق ارشد این پژوهش می گوید: امیدواریم در ۵ سال آینده درمانی ابداع کنیم که به اندازه روش های تهاجمی مانند جراحی های کاهش حجم معده و حلقه گذاری در معده کارآمد باشد.

در روش حلقه گذاری و جراحی بای پس، پس از عملیات بیمار تمایل کمتری به خوردن غذاهای چرب و شیرین دارد. همین تاثیر در روش درمان هورمونی نیز مشاهده می شود. علاوه بر آن پزشکان می توانند با تغییر دوز هورمون، آن را برای افرادی که قادر به حفظ رژیم غذایی نیستند نیز به کار برند.

در آزمایش انسانی این روش ۲۰ شرکت کننده ترکیبی از سه هورمون را به مدت ۲۸ روز دریافت کردند.