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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۳۸

استاندار ایلام:

استان ایلام از نظر علمی و مدیریتی از جایگاه بالایی برخوردار است

استان ایلام از نظر علمی و مدیریتی از جایگاه بالایی برخوردار است

ایلام- استاندار ایلام گفت: استان ایلام از نظر علمی و مدیریتی از جایگاه بالایی در کشور برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی امروز در جلسه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان ویژه برگزاری همایش نکوداشت مقام علمی دکتر محمد عبدالهی جامعه شناس بزرگ ایلامی اظهار داشت: جوامعی که به مسائل اجتماعی و فرهنگی بیشتر توجه کرده اند، زودتر به توسعه دست پیدا کرده اند.

استاندار ایلام با اشاره به اهمیت علم جامعه شناسی، ابراز داشت: اگر در ابعاد مختلف به مباحث جامعه شناسی توجه شود، بسیاری از مشکلات مرتفع می شود.

وی بر استفاده از شخصیت و جایگاه بزرگان برای فرهنگ سازی در جامعه تاکید کرد و افزود: ایلام در کنار پتانسیل های خدادادی، از میراث فرهنگی و غنی بالایی برخوردار است که ظرفیت معرفی در سطح ملی و بین المللی را دارا می باشند.

وی در این زمینه افزود: استان ایلام همچنین از نظر علمی و مدیریتی در سطح ملی از جایگاه بالایی برخوردار است که لازم است از این پتانسیل ها و ظرفیت ها برای توسعه استان و رفع مشکلات و تنگناهای موجود بهره برد.

 براساس برنامه ریزی صورت گرفته، همایش نکوداشت مقام علمی دکتر محمد عبدالهی در روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در دانشگاه ایلام برگزار می شود.

کد مطلب 4289475

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