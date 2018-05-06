استان ایلام از نظر علمی و مدیریتی از جایگاه بالایی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی امروز در جلسه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان ویژه برگزاری همایش نکوداشت مقام علمی دکتر محمد عبدالهی جامعه شناس بزرگ ایلامی اظهار داشت: جوامعی که به مسائل اجتماعی و فرهنگی بیشتر توجه کرده اند، زودتر به توسعه دست پیدا کرده اند.

استاندار ایلام با اشاره به اهمیت علم جامعه شناسی، ابراز داشت: اگر در ابعاد مختلف به مباحث جامعه شناسی توجه شود، بسیاری از مشکلات مرتفع می شود.

وی بر استفاده از شخصیت و جایگاه بزرگان برای فرهنگ سازی در جامعه تاکید کرد و افزود: ایلام در کنار پتانسیل های خدادادی، از میراث فرهنگی و غنی بالایی برخوردار است که ظرفیت معرفی در سطح ملی و بین المللی را دارا می باشند.

وی در این زمینه افزود: استان ایلام همچنین از نظر علمی و مدیریتی در سطح ملی از جایگاه بالایی برخوردار است که لازم است از این پتانسیل ها و ظرفیت ها برای توسعه استان و رفع مشکلات و تنگناهای موجود بهره برد.

براساس برنامه ریزی صورت گرفته، همایش نکوداشت مقام علمی دکتر محمد عبدالهی در روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در دانشگاه ایلام برگزار می شود.