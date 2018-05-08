به گزارش خبرنگار مهر، احمد رفعت ظهر سه شنبه در نشست بررسی مشکلات صنایع دریایی استان بوشهر اظهار داشت: در استان بوشهر شاهد برنامه‌های خوبی در زمینه صنایع دریایی هستیم.

وی شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا را یکی از مهمترین ظرفیت‌های کشور در زمینه تولید شناور و سازه‌های دریایی دانست و اضافه کرد: امکانات صنایع دریایی صدرای استان بوشهر در وضعیت مطلوبی است.

رفعت بیان کرد: شورای عالی صنایع دریایی کشور به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌ها با حضور شش وزیر و دو معاون رئیس جمهور تشکیل شده است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی خاطرنشان کرد: این شورا برنامه سه ساله صنایع دریایی را اسفندماه سال قبل تدوین کرد و ساخت ۵۰ شناور کوچک و پایه در هر استان ساحلی در برنامه قرار گرفته است.

وی با اشاره به مشارکت واحدهای صنعتی دریایی توانمند در ساخت شناورهای بزرگ و نفتکش‌ها ادامه داد: تسهیلات اعتباری از محل صندوق توسعه ملی با سود مجموع پنج درصد به شرکت‌های صنعتی دریایی پرداخت می شود.