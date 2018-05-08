۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۲۵

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی:

واردات شناورهای دسته دوم به آب‌های کشور ممنوع شد

بوشهر - رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی گفت: از امسال واردات شناورهای دسته دوم به کشور وتردد در آب‌های سرزمینی ممنوع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رفعت ظهر سه شنبه در نشست بررسی مشکلات صنایع دریایی استان بوشهر اظهار داشت: در استان بوشهر شاهد برنامه‌های خوبی در زمینه صنایع دریایی هستیم.

وی شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا را یکی از مهمترین ظرفیت‌های کشور در زمینه تولید شناور و سازه‌های دریایی دانست و اضافه کرد: امکانات صنایع دریایی صدرای استان بوشهر در وضعیت مطلوبی است.

رفعت بیان کرد: شورای عالی صنایع دریایی کشور به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌ها با حضور شش وزیر و دو معاون رئیس جمهور تشکیل شده است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی خاطرنشان کرد: این شورا برنامه سه ساله صنایع دریایی را اسفندماه سال قبل تدوین کرد و ساخت ۵۰ شناور کوچک و پایه در هر استان ساحلی در برنامه قرار گرفته است.

وی با اشاره به مشارکت واحدهای صنعتی دریایی توانمند در ساخت شناورهای بزرگ و نفتکش‌ها ادامه داد: تسهیلات اعتباری از محل صندوق توسعه ملی با سود مجموع پنج درصد به شرکت‌های صنعتی دریایی پرداخت می شود.

