۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۵۶

دادستان آبادان خبر داد:

تشکیل پرونده کیفری برای معلم آبادانی به دلیل چیدن موی دانش آموز

آبادان – دادستان آبادان از تشکیل پرونده کیفری برای موضوع چیدن موی سر دانش آموز دختر توسط یکی از معلم های این شهرستان خبر داد.

ناصر غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر تشکیل پرونده کیفری برای بررسی واقعه دبستان گلستان آبادان گفت: در پی دریافت اخباری مبنی بر چیدن موی سر یک دانش آموز دختر توسط یکی از معلمان مدرسه محل تحصیل خود، یک فقره پرونده کیفری در دادگستری شهرستان آبادان تشکیل شد.

وی افزود: در این باره بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان، دستور بررسی صحت و یا سقم موضوع، شنیدن اظهارات دانش آموز یاد شده، انگیزه بروز واقعه احتمالی مذکور و سایر جوانب مربوطه را صادر کرد.

غلامی اظهار کرد: در حال حاضر پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان در حال بررسی موضوع است و با تکمیل تحقیقات مقدماتی، تصمیمات قضایی مربوطه اتخاذ می شود.

    محمد IR ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
      تو این صندوقچه اموزش و پرورش چه عتیقه هایی در می آید بهترین فرصت برای باز سازی نیروهای آموزش و پرورش همین موقع است که هزاران فارغ التحصیل زن و مرد از دانشگاه های معتبر در کشور جویای کار هستند

