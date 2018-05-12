تشکیل پرونده کیفری برای معلم آبادانی به دلیل چیدن موی دانش آموز

ناصر غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر تشکیل پرونده کیفری برای بررسی واقعه دبستان گلستان آبادان گفت: در پی دریافت اخباری مبنی بر چیدن موی سر یک دانش آموز دختر توسط یکی از معلمان مدرسه محل تحصیل خود، یک فقره پرونده کیفری در دادگستری شهرستان آبادان تشکیل شد.

وی افزود: در این باره بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان، دستور بررسی صحت و یا سقم موضوع، شنیدن اظهارات دانش آموز یاد شده، انگیزه بروز واقعه احتمالی مذکور و سایر جوانب مربوطه را صادر کرد.

غلامی اظهار کرد: در حال حاضر پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان در حال بررسی موضوع است و با تکمیل تحقیقات مقدماتی، تصمیمات قضایی مربوطه اتخاذ می شود.