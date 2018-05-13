به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، بر اساس نتایج نظرسنجی که از سوی موسسه تحقیقاتی امنید در آلمان و از سوی روزنامه بیلد ام زونتاگ انجام شد، شمار زیادی از مردم آلمان خواهان بقای توافق هسته ای با ایران هستند.

نتایج نظرسنجی نشان داد که ۸۰ درصد از پرسش شوندگان آلمان خواهان حفظ توافق هسته ای ایران بوده و تاکید دارند که برغم خروج آمریکا اروپایی ها همچنان به این توافق پایبند بمانند.

این در حالی است که تنها ۸ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی بر خروج اتحادیه اروپا از این توافق اصرار دارند.

۱۲ درصد از شهروندان آلمانی نظر قاطعی درباره توافق هسته ای ایران نداشتند.

گفتنی است روز سه شنبه قرار است وزرای خارجه سه کشور اروپایی با همتای ایرانی خود دیدار و درباره توافق هسته ای گفتگو خواهند کرد.