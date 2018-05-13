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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

رییس پلیس راه شرق استان تهران خبر داد؛

ممنوعیت رفت و آمد خودرو های سنگین در محور هراز

ممنوعیت رفت و آمد خودرو های سنگین در محور هراز

فیروزکوه- رییس پلیس راه شرق استان تهران از ممنوعیت ۴ روزه تردد خودروهای سنگین در محور هراز به علت تعمیرات خبر داد.

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر بیان داشت: رفت و آمد کامیون و کامیونت از ساعت ۲۱ شب تا ۵ صبح روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه در محور هراز ممنوع است.

محبی گفت: به دلیل اجرای عملیات تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی و تهویه تونل وانا تردد برای خودروهای سنگین در این محور دارای محدودیت است.

رییس پلیس راه شرق استان تهران ادامه داد: رانندگان خودرو های سنگین می توانند در این ساعات از محور های جایگزین فیروزکوه و کندوان تردد کنند.

محبی اضافه کرد: هیچ گونه منعی برای تردد خودروهای سواری در محور هراز وجود ندارد و می توانند در تمامی ساعات روز از این جاده تردد کنند.

کد مطلب 4295057

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