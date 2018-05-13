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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

نمایش زندگی و تلاش مبلغان دینی در یک مجموعه مستند

نمایش زندگی و تلاش مبلغان دینی در یک مجموعه مستند

مجموعه مستند تلویزیونی «در امتداد فلق» در ایام ماه رمضان امسال از شبکه یک روی آنتن می رود و تصویرگر زندگی و فعالیت مبلغان دینی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، فصل دوم مجموعه «در امتداد فلق» همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان از شبکه یک روی آنتن خواهد رفت و همچون فصل اول که با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی تولید و پخش شد، تلاش های روحانیون مستقر در نقاط محروم و روستاهای دورافتاده به تصویر کشیده می شود.

سری جدید مستند «در امتداد فلق» می کوشد تا جلوه­ های دیگری از حضور و فعالیت­ های روحانیون در نقاط مختلف کشور را به تصویر بکشد.

مهران رستمی تهیه کنندگی مجموعه «در امتداد فلق» را بر عهده دارد و در ساخت آن ۶ کارگردان از جمله حسین فلاح، جواد مزدآبادی، مصطفی تقی زاده، محمد کرمانشاهی، مهدی رمضانی و رضا عطار مشارکت داشتند. این مجموعه شب های ماه مبارک رمضان حوالی ساعت ۲۴ از شبکه یک سیما روی آنتن خواهد رفت.

کد مطلب 4295090
عطیه موذن

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