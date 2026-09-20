به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، اختتامیه دومین دوره جشنواره ملی سرآمد از ساعت ۸ تا ۱۲ روز پنجشنبه ۹ مهرماه در سالن همایشهای بینالملل دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.
این جشنواره با تمرکز بر شناسایی و معرفی برترین شرکتها و مجموعههای دانشبنیان و فناور کشور، بستری برای تجلیل از مجموعههای برگزیده و بررسی مسیرهای موفقیت در زیستبوم فناوری و نوآوری فراهم میکند. در مراسم اختتامیه، ضمن معرفی و تقدیر از برترینهای دومین دوره جشنواره ملی سرآمد، ظرفیتها، دستاوردها و تجربههای موفق مجموعههای فعال در زیستبوم دانشبنیان، فناوری و نوآوری کشور مورد توجه قرار خواهد گرفت.
برگزاری این رویداد با شعار «سرآمد؛ از دانش تا درآمد» بر مسیر تبدیل دانش و توانمندیهای فناورانه به دستاوردهای اقتصادی و درآمدزایی تأکید دارد و تلاش میکند نمونههای موفق این مسیر را معرفی کند.
اختتامیه دومین دوره جشنواره ملی سرآمد در سالن همایشهای بینالملل دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار میشود و علاقهمندان برای حضور در این مراسم میتوانند مراحل ثبتنام و خرید بلیت را از لینک ایوند طی کنند و جهت کسب اطلاعات بیشتر ضمن مراجعه به وبگاه جشنواره، با شمارههای ۰۲۱۸۸۶۶۵۱۵۷ و ۰۹۹۱۰۹۹۴۵۷۳ تماس حاصل کنند.
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