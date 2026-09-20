به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «درنای بزرگ» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی میلاد بهشتی در بخش فیلم کوتاه هفدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم احمدآباد هند (AIFF ۲۰۲۶) پذیرفته شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم احمدآباد (AIFF) از ۷ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۲۹ سپتامبر تا ۲ اکتبر ۲۰۲۶ در شهر احمدآباد، ایالت گجرات هند، برگزار می‌شود و با هدف معرفی آثار سینمایی و حمایت از استعدادهای نوظهور و تثبیت‌شده فعالیت می‌کند.

در خلاصه داستان این فیلم کوتاه که نگاهی متفاوت به مفهوم عشق و تصویر انسان از خویشتن دارد، آمده است: «دختری که همیشه از پشت بال‌های یک درنا جهان را تماشا کرده، حالا در آستانه پروازی است که می‌تواند او را به آسمانی تازه برساند یا در قفسی از تردید نگه دارد.»

«درنای بزرگ» به نویسندگی نسیم خراشادی‌زاده، فیلمی درباره تصویر بدنی، اعتمادبه‌نفس، ترس از قضاوت و مواجهه انسان با تصویری است که از خود و نگاه دیگران دارد. داستان فیلم در بستر یک موقعیت عاطفی شکل می‌گیرد؛ جایی که یک دختر جوان پس از مدت‌ها ارتباط مجازی، خود را در آستانه نخستین دیدار حضوری با فردی می‌بیند که با او آشنا شده است.

در این فیلم شادی ضیایی و دینا هاشمی به ایفای نقش پرداخته‌اند و الهه اصغری، مهدی اوصانلو، دریا صوفی و مهران ملکوتی نیز حضور دارند.

عوامل سازنده فیلم «درنای بزرگ» عبارتند از تهیه‌کننده و کارگردان: میلاد بهشتی، نویسنده: نسیم خراشادی‌زاده، مشاور کارگردان: مرضیه ریاحی، مدیر تصویربرداری: مجید یزدانی، مدیر صدابرداری: مجید نجاتی، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، طراح چهره‌پردازی: تینا بخشی، طراح صحنه و لباس: سارا مژده، تدوین‌گر: سیاوش کردجان، آهنگساز: بهزاد عبدی، مدیر تولید: علی کشاورز، مدیر هنری: احمد غلامی مهرآبادی، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: آرش رواده، مدیر تدارکات: امیر حشمتی، منشی صحنه: ملیحه دهقانی، مترجم: فریا مخابری، پخش بین‌الملل: لیلا حسینی، گروه تصویربرداری: بهنام قاسمی، غزل اسدزاده رج، حمیدرضا ده‌حقی، زهرا رضایی و حمیدرضا عبدی، گروه صدابرداری: متین روشن و علی فرهمند، دستیار تدوین‌گر: معین موسوی‌نژاد، دستیار صحنه و لباس: مرسده نقی‌زاده، اصلاح رنگ و نور: مجید یزدانی، عکاس: محسن رضایی، مشاور رسانه‌ای: فاطمه شوقی.