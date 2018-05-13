پل مرزی سرخس ایران ـ سرخس ترکمنستان آماده بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، خیرالله خادمی، در دیدار هیات ترکمنستانی با تاکید بر توافقات صورت گرفته میان روسای جمهور دو کشور در حوزه راهسازی گفت: در سال ۱۳۹۳ تفاهمنامهای بین مقامات عالی رتبه دو کشور برای همکاری در اجرای پروژههای راهسازی کشور ترکمنستان از محل تهاتر بدهی گاز ایران به این کشور منعقد شد و هیاتی از کشور ایران در چند نوبت برای بررسی مسیرهای مورد توافق به این کشور سفر کردند و اطلاعات لازم گردآوری شد.
معاون وزیر راه وشهرسازی، با اشاره به زمینههای همکاری خاطرنشان کرد: پل مرزی سرخس ـ سرخس با توافقهای صورت گرفته تکمیل و آماده بهرهبرداری است، در خصوص احداث راه تجن ـ سرخس نیز کارشناسیهای لازم صورت گرفته و زمینههای همکاری در احداث آزادراه عشقآباد ـ ترکمنآباد بررسی شده است که آماده توافقهای نهایی از سوی دو کشور هستیم.
وی آزادراه عشقآباد ـ ترکمنآباد را یک پروژه بزرگ حمل و نقل برای ترکمنستان دانست و عنوان کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته احداث این محور با دیگر مسیرهای جادهای در کشور ترکمنستان متفاوت است و علاوه بر اهمیت راهسازی، یک پروژه بزرگ حمل و نقل نیز محسوب میشود که نحوه حمل مصالح مورد نیاز آن بایستی مدنظر مشاور طرح قرار گیرد.
خادمی یکی از دلایل اصلی حضور این هیات را طبق مذاکرات صورت گرفته، همکاری در صدور خدمات فنی و مهندسی و اجرایی پروژههای راهسازی ترکمنستان معرفی کرد و افزود: با توجه به زمینههای همکاری این کشور با ایران به ویژه در اجرای پروژههای راهسازی لازم است در ابتدا شرایط سرمایهگذاری و نحوه تامین مالی، نوع بازگشت سرمایه و شرایط همکاری با شرکتهای ایرانی تعیین شود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور پیشنهاد کرد: به منظور تسهیل در روند اجرای امور بهتر است طرف ترکمنستانی نسبت به انتخاب یک مشاور بینالمللی مسلط اقدام کند تا در صورت توافق دو طرف، همزمان مذاکرات نحوه اجرای کار و منابع مالی پیش رود.
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