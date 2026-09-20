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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۶

فکت چک؛ اخباری که ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-حمله زمینی مشترک نیروهای مقاومت عراق و انصاراللّه یمن به عربستان

-اسکورت نفتکش‌ها و خروج یک میلیارد بشکه نفت ظرف دو ماه گذشته از تنگه هرمز توسط آمریکا

-انفجار در مسیر ریلی بم - زاهدان و حادثه برای قطار باری

-تعلیق فدراسیون بدنسازی ایران توسط فدراسیون جهانی

-الزام دانش‌آموزان به استفاده از پلاک حاوی نام در مدارس هرمزگان

-گزارش منتسب به بانک مرکزی درباره میزان تسهیلات اعطا شده برای وام ازدواج

-انتشار ویدئویی از ربایش یک دختر در گوهردشت کرج

-تلف شدن توله‌یوز آسیایی در میاندشت استان خراسان شمالی

-الحاق حریم تخت جمشید به شهر

فکت چک؛ اخباری که ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6953128
مریم علی بابایی

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