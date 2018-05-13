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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۱۵

به منظور عملیات تعمیر شبکه توزیع آب ؛

آب برخی از مشترکان بیرجندی قطع می‌شود

آب برخی از مشترکان بیرجندی قطع می‌شود

بیرجند- روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از قطعی آب برخی از مشترکان شهر بیرجند از اواخر امشب تا بامداد فردا دوشنبه ۲۴ اردیبهشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آب برخی از مشترکان شهر بیرجند از اواخر امشب تا بامداد فردا دوشنبه ۲۴ اردیبهشت قطع خواهد بود.

این قطعی برای عملیات تعمیر شبکه توزیع آب که منجر به عرضه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان می‌شود، انجام خواهد شد.

خیابان‌های معلم ۳۹ با میلان‌های فرعی، لاین شرقی خیابان پاسداران و کوچه‌های فرعی زوج حدفاصل پاسداران ۵۶ تا ۶۲، سازمان انتقال خون، اداره مخابرات، منازل سازمانی استانداری، خیابان ۷ تیر از ابتدا تا تقاطع محلاتی با تمام کوچه‌های فرعی زوج و فرد و خیابان ۱۵ خرداد حدفاصل میدان ولی عصر تا چهار راه پاسدران از ساعت ۲۳ امشب تا  ۲ بامداد فردا دوشنبه ۲۴ اردیبهشت با قطع آب مواجه است.

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در این اطلاعیه از شهروندان خواسته است ضمن پیش‌بینی تمهیدات لازم از برداشت و ذخیره بی‌رویه آب خودداری کنند.

کد مطلب 4295530

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