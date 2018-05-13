جامعه افسرده توانایی حرکت به سمت توسعه را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز(یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت ماه) در جلسه فراکسیون خانواده مجلس با بیان اینکه برخی موضوعات فی الذات مهم است اما در دسته بندی کمیسیون ها نگاه کمتری می شود، گفت: مسأله خانواده مسأله بسیار مهمی است چرا که جامعه سالم از خانواده سالم نشأت می گیرد.

کار پژوهشی در حوزه زنان و خانواده افزایش یابد

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه پژوهش در حوزه خانواده بسیار ضروری بوده و مرکز پژوهش های مجلس باید در این زمینه اقدام لازم را به عمل آورد، عنوان کرد: در ظاهر رسیدگی به برخی مسائل بسیار سهل بوده اما در واقع سخت است لذا کار پژوهشی در حوزه خانواده باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: همچنین در حوزه کاهش آمار طلاق نیاز به مطالعه داریم که باید در این زمینه به کار برخی دانشگاه ها که مطالعه و پژوهش داشته اند توجه کرد.

جامعه افسرده نمی‌تواند به سمت توسعه حرکت کند

لاریجانی در ادامه با اشاره به اهمیت معرفی خانواده های موفق اظهار داشت: نباید دائما با منفی گویی ذهن جامعه را خسته کرد و همانطور که کارآفرینان موفق معرفی می شوند باید علل موفقیت خانواده های موفق نیز پرسیده شود.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان ادامه داد: جامعه افسرده نمی تواند به سمت توسعه برود لذا باید جامعه را به سمت نشاط سوق داد که در این زمینه رسانه ها نیز نقش مهمی دارند.

وزارت ورزش اماکن ورزشی بانوان را تقویت کند

وی همچنین با اشاره به اهمیت سلامت زنان ادامه داد: سطح امور ورزشی در جامعه زنان از مردان کمتر است که این مسئله باعث فرسایش می شود از این رو شهرداری ها کمک کنند تا ورزش بانوان در تهران و شهرستان تقویت شود، همچنین وزارت ورزش باید برخی سرمایه های خود را به این سمت سوق دهد تا امکان مخصوص بانوان تقویت شود چرا که نبود امکانات باعث برخی آسیب ها خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اهمیت مراکز مشاوره نیز افزود: قوه قضاییه برخی مراکز مشاوره دارد که باید تقویت شود و اگر کمبودی وجود دارد مراکز مشاوره دیگری به وجود آید همچنین لازم است موضوع شناسنامه بانوان مطلقه از طریق قانون پیگیری شود.