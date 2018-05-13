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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۵۶

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان:

بارش باران در کلاله موجب آبگرفتگی ۷ منزل مسکونی شد

بارش باران در کلاله موجب آبگرفتگی ۷ منزل مسکونی شد

گرگان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان گفت: بارش باران در کلاله موجب آبگرفتگی هفت منزل مسکونی شد.

غلامرضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی های رگباری که در سطح استان رخ داد، اظهار کرد: این بارندگی ها موجب سیل و آبگرفتگی چند روستا در شهرستان کلاله شده است.

وی روستاهای گلیداغ، عرب لاله و ارکلی را از جمله روستاهای حادثه دیده عنوان کرد و افزود: در این روستاها هفت منزل دچار آبگرفتگی شد که با اعزام دو تیم ارزیاب به روستای ارکلی آب درون این خانه ها تخلیه و اقلام ضروری بین خانواده های آسیب دیده توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه هفته گذشته اداره کل هواشناسی گلستان با صدور اخطاریه ای نسبت به جاری شدن شدن سیلاب در مناطق مستعدآبگرفتگی استان اخطار داده بود.

بارش باران های رگباری تا روز چهارشنبه در استان ادامه دارد و لازم است مسافران و شهروندان از توقف در کنار رودخانه ها و مسیرهای مستعد آبگرفتگی خودداری کنند.

کد مطلب 4295683

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