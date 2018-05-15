اعلام محورهای موردتوافق ایران واروپا جهت تحقق منافع اقتصادی برجام

به گزارش خبرگزاری مهر، مذاکرات سه شنبه شب بروکسل درباره برجام با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه و ایران برگزار شد.

این نشست با حضور فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران، «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس، «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه و «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در بروکسل پایتخت بلژیک و مقر اتحادیه اروپا برگزار گردید.

طرفین حاضر در این نشست بر تعهد خود برای اجرای کامل و موثر برجام تأکید کرده و از خروج آمریکا از این توافق ابراز تأسف کردند.

بر اساس توافقات حاصله و در بیانیه‌ای که توسط موگرینی پس از پایان نشست قرائت شد، قرار است نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور ایران و ۵ کشور دیگر (بدون حضور آمریکا) هفته آینده در سطح مدیران سیاسی و معاونان وزرای خارجه ایران، روسیه، چین، آلمان، فرانسه و انگلیس و با حضور نماینده اتحادیه اروپا در وین پایتخت اتریش برگزار شود.

این نشست آنگونه که ظریف اعلام کرد بنا به درخواست ایران برگزار می‌شود.

مواردی که در بیانیه موگرینی به آنها اشاره شده، عبارت بودند از:

- حفظ و تعمیق روابط اقتصادی با ایران

- تداوم فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ایران و تعاملات مالی مربوطه

- تعاملات موثر بانکی با ایران

- ادامه روابط حمل و نقل موثر دریایی، زمینی و هوایی و خط آهن با ایران

- تامین بیشتر اعتبارات صادراتی اتحادیه اروپا و ایجاد مسیرهای ویژه در حوزه های مالی، بانکی، بیمه ای و تجاری با هدف تسهیل همکاری های اقتصادی و مالی شامل ارائه حمایت های عملی از تجارت و سرمایه گذاری

- تکمیل و اجرای بیشتر یادداشت تفاهم و قراردادهای منعقده بین شرکت های اروپایی و طرف های ایرانی

- سرمایه گذاری بیشتر در ایران

- حمایت از فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا و تامین فضای اطمینان بخش حقوقی

- ایجاد هر چه بیشتر فضای شفاف و قانونمند اقتصادی

در همین راستا، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مصمم به حفظ برجام حفظ هستیم.

موگرینی همچنین افزود که شرکت کنندگان در این نشست نسبت به تصمیم آمریکا برای خروج از برجام ابراز تاسف کرده و پایبندی طرف های اروپایی به برجام را مورد تاکید قرار دادند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در عین حال بر بهره مندی ایران از منافع برجام تاکید کرده و از گفتگو درباره راهکارهای این موضوع طی مذاکرات آتی خبر داد.

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست خبری پس از نشست بروکسل گفت: پس از خروج آمریکا از توافقنامه هسته ای و در حالی که این توافقنامه هنوز با ایران برقرار است، با شرایط دشوار و پیچیده ای مواجه هستیم. اکنون بحث پایبندی جدی ایران و کشورهای اروپایی برای عمل به تعهدات مندرج در توافقنامه بر اساس حسن نیت دوجانبه مطرح است.

وی افزود: ما اجرای اصلاحات را در توافقنامه هسته ای بررسی نمی کنیم و امیدوارم هر چه سریعتر به راه حل های اجرایی دست یابیم. باید هر چه سریعتر برای نجات توافقنامه هسته ای اقداماتی انجام دهیم. در حال حاضر هدف ما نجات توافقنامه هسته ای ایران و اجرای کامل مفاد آن است. این توافقنامه کاملا مستقل است و ارتباطی با سایر موضوعات مطرح شده در مورد ایران ندارد.

گفتنی است که «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از این اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا و کشورهای تروئیکای اروپایی در حال بحث برای حفظ برجام هستند.

موگرینی با اشاره به جلسه صبح سه شنبه خود با «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران، گفت: ما تا ساعاتی دیگر جلسه ای دیگر خواهیم داشت و بررسی خواهیم کرد که چگونه می توانیم اقدامات خود را برای حفظ برجام هماهنگ کنیم. امروز جلسات مهمی برگزار خواهد شد. صبح امروز نیز ما ملاقات کردیم، و جلسه ای بسیار کارآمد بود.

وی افزود: ما در حال افزایش اقداماتی هستیم که می توانیم آن را اعمال کنیم، و دیدگاه ما به حفظ برجام است.