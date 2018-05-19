به گزارش خبرگزاری مهر، «احمد الاسدی» سخنگوی ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری که بر اساس نتایج نهایی دومین ائتلاف پیروز انتخابات پارلمانی اخیر عراق اعلام شده است،‌ به شبکه المیادین گفت: گفتگوهای میان مقتدی صدر رهبر جریان صدر و عمار حکیم رهبر جریان الحکمه تحرکی مثبت به نفع عراق بوده و وضعیت کشور با توجه به تردیدافکنی گسترده‌ درباره روند انتخابات پیچیده است.

وی در ادامه افزود: کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق در معرض فشارهای فراوانی قرار گرفته است.

بنابر اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق ائتلاف سائرون به ریاست مقتدی صدر با کسب ۵۴ کرسی به پیروزی رسیده و ائتلاف فتح به ریاست هادی العامری با ۴۷ کرسی و ائتلاف نصر به ریاست حیدر العبادی نخست وزیر کنونی عراق با ۴۲ کرسی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه ائتلاف‌ها همچنان در آغاز راه است، درباره گفتگوهای رهبران جریان صدر و جریان الحکمه اظهار داشته، معتقدیم گفتگو میان مقتدی صدر و عمار حکیم یک تحرک مثبت به نفع عراق است.

سخنگوی ائتلاف فتح تصریح کرده، تاکنون هیچ ائتلافی با هیچ طرفی صورت نگرفته است و مسئله همچنان در حد گفتگوهای اولیه است.

وی در خصوص فراکسیون ها نیز خاطرنشان کرده، تا این لحظه هیچ ائتلافی میان فراکسیون‌ها در عراق صورت نگرفته است.

انتخابات ۲۰۱۸ چهارمین انتخابات پارلمانی عراق بعد از سقوط رژیم بعث بود که روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ برگزار شد، در این انتخابات مردم عراق ۳۲۹ نماینده را راهی مجلس کردند. هفت هزار نامزد در این انتخابات در قالب ائتلاف‌های متعددی از جمله ائتلاف «النصر»، «فتح»،‌ «دولة القانون»، «القرار العراقی» و «سائرون» با هم رقابت کردند.

گروه‌های عراقی برای ائتلاف و تشکیل دولت جدید مهلت ۹۰ روزه دارند.