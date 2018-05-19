لزوم احداث ایستگاه گاز در برخی مناطق فردیس/وجود۳۲ هزار انشعاب

محمد علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه بیش از ۱۱۲ هزار مشترک گاز در فردیس و بیش از ۳۰ هزار مشترک در مشکین‌دشت وجود دارد، اظهار کرد: اداره گاز شهرستان فردیس به همه این مشترکین خدمات‌رسانی می‌کند.

وی در ادامه بابیان اینکه بیش از ۳۲ هزار انشعاب گاز درِ منازل شهروندان فردیسی وصل است، تأکید کرد: همچنین بیش از ۸۰۰ کیلومتر خطوط و شبکه گاز در شهرستان فردیس وجود دارد که رسیدگی به این خطوط و بررسی مشکلات موجود در آن‌ها یکی از مهم‌ترین اقدام اداره گاز محسوب می‌شود.

رئیس اداره گاز شهرستان فردیس بابیان اینکه بیش از دو هزار حوضچه شیر گاز در سطح شهرستان وجود دارد، گفت: همچنین ۱۲ جایگاه «سی. ان. جی» در فردیس موجود است که گازرسانی به آن‌ها برای خدمات‌رسانی شبانه‌روزی به شهروندان، از اقدامات مهم اداره گاز است.

وی بابیان اینکه سه پست امداد خودرو و خدمات ایمنی در سطح شهرستان فردیس به‌صورت شبانه‌روزی آماده‌باش هستند، گفت: شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکلی می‌توانند با شماره‌گیری ۱۹۴، به مأموران امداد خودرو اطلاع‌رسانی کنند.

لزوم نهادینه کردن فرهنگ مصرف گاز در فردیس

علیخانی از وجود یک گازبان در روستای فرخ‌آباد شهرستان فردیس خبر داد و گفت: این گازبان به‌صورت ۲۴ ساعته به شهروندان امدادرسانی می‌کند.

وی بابیان اینکه فردیس، شهرستانی نوپا و تازه تأسیس است، گفت: تراکم جمعیتی شهرستان فردیس بالاست و مهاجرپذیری این شهرستان بر لزوم توجه بیشتر به آن تأکید دارد.

رئیس اداره گاز شهرستان فردیس با تأکید بااینکه همه مسئولان فردیسی باید برای توسعه و پیشرفت شهرستان فردیس اقدام کنند، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید در این شهرستان انجام شود، نهادینه کردن فرهنگ مصرف گاز است.

وی بابیان اینکه برخی از شهروندان به‌خوبی قوانین استفاده از گاز و نکات ایمنی را رعایت نمی‌کنند، گفت: قانونمند شدن مردم یکی از ارکان مهم کاهش حوادث است.

علیخانی بر لزوم همکاری ادارات و ارگان‌های شهرستان فردیس در پرداخت بهای گاز تأکید کرد و افزود: از مسئولان می‌خواهیم در راستای ترغیب شهروندان به پرداخت بهای گاز اقدام کنند تا این اداره بتواند پروژه‌های عمرانی اداره گاز را در سطح شهرستان انجام دهد.

احداث ایستگاه گاز در فردیس برای کاهش افت فشار گاز

وی بابیان اینکه خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان مهم‌ترین هدف اداره گاز محسوب می‌شود، تصریح کرد: در این راستا از دستگاه‌های فرهنگی شهرستان فردیس می‌خواهیم که با انجام اقدامات فرهنگی مانند نصب بیلبوردهایی با مفاهیم اهمیت پرداخت بهای گاز و غیره موجب ترغیب شهروندان به پرداخت بهای گاز شوند.

رئیس اداره گاز شهرستان فردیس با اشاره به اینکه به‌زودی عملیات عمرانی ساختمان جدید اداره گاز شهرستان فردیس آغاز می‌شود، تأکید کرد: عملیات اجرایی ساختمان جدید اداره گاز فردیس در زمینی پنج هزار متری آغاز می‌شود. فردیس برای توسعه به همت و حمایت مسئولان استانی و شهرستانی احتیاج دارد.

وی فصل‌های بهار و تابستان را بازه زمانی عملیاتی اداره گاز شهرستان فردیس اعلام کرد و گفت: اداره گاز شهرستان فردیس باید بتواند در این بازه زمانی، خسارات و نقاط ضعف مربوط به گاز در شهرستان فردیس را رفع کند.

رئیس اداره گاز شهرستان فردیس با اشاره به لزوم ارائه زمینی به اداره گاز این شهرستان برای ایجاد ایستگاه‌های گاز در مناطق پیک و اهری فردیس، تصریح کرد: با این اقدام می‌توانیم از افت فشار و کمبود گاز در این مناطق، جلوگیری کنیم