به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، اسفندیار دائم‌الذکر با اشاره به این‌که رقم تولید پالایشگاه آبادان از کمتر از ۱۰ میلیون لیتر در روز به ۱۲ میلیون لیتر رسیده است، افزود: برای تحقق این هدف ۲ واحد پالایشگاه که برای مدت چهار سال فعالیتش متوقف مانده بود دوباره راه‌اندازی شد و این نوید را می‌دهیم که همه بنزین پالایشگاه آبادان تا پایان امسال، با کیفیت یورو ۴ تولید شود.

وی، دستاورد راه‌اندازی این واحدهای راهبردی را تولید بنزین باکیفیت و اکتان ۹۶ درصد عنوان کرد و درباره دلیل از خط تولید خارج شدن واحدهای یاد شده گفت: در پی بروز مشکل مکانیکی در واحد بازیافت اسید سولفوریک پالایشگاه و ممکن نبودن بازیافت اسید مصرفی واحد الکیلاسیون، از چهار سال گذشته این واحدها نیز به اجبار از سرویس خارج شده بود اما به دنبال انجام تعمیرات و پاره‌ای اصلاحات در تجهیزات واحد بازیافت اسید، از ۲۷ آذرماه پارسال این واحدها وارد مدار تولید شد.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان با اشاره به این‌که اکنون بیش از ۱۲ میلیون لیتر بنزین، به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تحویل می‌دهیم، اظهار کرد: این میزان بنزین نسبت به چند ماه گذشته، ۲ میلیون لیتر افزایش یافته است.