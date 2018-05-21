احمد علیرضا بیگی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تعداد نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پیش از جلسه دیروز کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس جلسات متعددی در خصوص افزایش تعداد نمایندگان برگزار شده بود و بعد از بررسی ها دو نفر به نمایندگان آذربایجان شرقی اضافه می شود.

وی افزود: حوزه انتخابیه شهرستان های عجب شیر و مراغه دارای دو نماینده در مجلس شورای اسلامی می شود و همچنین در این نشست تصمیم بر این شد تا حوزه انتخابیه شهرستان های آذرشهر و اسکو تشکیل یابد.

دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس بابیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور شهرستان های آذرشهر و اسکو از حوزه انتخابیه تبریز جدا و مستقلاً دارای یک نماینده خواهد بود، گفت: با تفکیک آذرشهر و اسکو از حوزه انتخابیه تبریز، حوزه انتخابیه تبریز و هریس تشکیل می شود.

بیگی تصریح کرد: البته با تفکیک حوزه انتخابیه اهر و هریس که اهر دارای یک کرسی مستقل در مجلس خواهد داشت و شهرستان هریس با الحاق به حوزه انتخابیه تبریز به عنوان یک حوزه انتخابیه تلقی می شود.

طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس در حال بررسی است

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بابیان اینکه نمایندگان حوزه انتخابیه تبریز با الحاق هریس و تفکیک آذرشهر و اسکو همان شش نفر باقی می ماند، اضافه کرد: عملاً با تشکیل حوزه انتخابیه تبریز و هریس از تعداد نمایندگان این حوزه نه کاهش و نه افزایش می یابد.

وی در ادامه ابراز داشت: طرح افزایش تعداد نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون شوراها و امور داخلی در حال بررسی بوده و برای نهایی شدن نیاز به رای نمایندگان خانه ملت در صحن علنی دارد که این طرح نیز با ترتیب اولویت راهی صحن علنی جهت رای گیری خواهد شد.

دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سخنگوی کمیسیون شوراها از تفکیک حوزه انتخابیه اهر و هریس موردی را بیان نکرده بود در حالی که پیش از این گفته می شد اهر و هریس تفکیک می شوند اما حال سخنی در میان نیست، گفت: البته موردی که سخنگوی کمیسیون شوراها در خصوص حوزه انتخابیه اهر و هریس مطرح کرده اند مربوطه به داشتن دو نماینده بود یعنی اهر و هریس دارای دو نماینده باشد که این طرح رای نیاورد.