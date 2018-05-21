به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «عزیز عویسات» اسیر فلسطینی اهل قدس اشغالی که مورد شکنجه نیروهای صهیونیستی در زندان «ایشل» قرار گرفته بود شامگاه یکشنبه در بیمارستان صهیونیستی «اساف هرویه» به شهادت رسید.

در همین راستا، «عیسی قراقع» رئیس هیات امور اسرا و آزادگان، رژیم صهیونیستی را مسئول شهادت «عزیز عویسات» ۵۳ ساله دانست و خواستار تشکیل کمیته تحقیق بین المللی برای بررسی این جنایت شد.

عویسات که تقریبا اکثر اعضای جسد وی از کار افتاده بود و در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان اساف هرویه زیر دستگاه تنفس مصنوعی به سر می برد، ۲ روز پیش تحت آزمایش های پزشکی قرار گرفت و مشخص شد که با مشکل التهاب شدید ریه سمت چپش مواجه است.

در همین راستا جنبش حماس اعلام کرد که مقاومت در قبال شهادت عزیز عویسات اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی بی تفاوت نخواهد بود.

جنبش مقاومت اسلامی حماس رژیم صهیونیستی را مسئول کامل شهادت اسیر عزیز عویسات خواند.

«حازم قاسم» سخنگوی حماس ضمن اشاره به این مطلب، تاکید کرد: تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی هرگز عزم و اراده پولادین و روحیه مبارزه و مقاومت آنان و امیدشان به آزادی را تضعیف نخواهد کرد.

وی افزود: حماس به تلاش ها برای تحقق بخشیدن به وعدهایش به خانواده های اسرای فلسطینی مبنی بر آزادی فرزندانشان از زندان های صهیونیستی ادامه خواهد داد.

این جنبش ضمن عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت عزیز عویسات در زندان های صهیونیستی، تاکید کرد که شهادت این اسیر جنایت جدیدی است که به کارنامه سیاه اسرائیل اضافه شد.

در همین حال، پس از نا آرامی زندان عوفر به دلیل شهادت عزیز عویسات و ابراز خشم زندانیان فلسطینی از این حادثه، نیروهای اشغالگر صهیونیستی به این زندانیان حمله ور شدند.

کمیته های مقاومت فلسطین اعلام کردند: شهادت عزیز عویسات اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی، وحشیگری این رژیم و فشارهایی را که اسرای فلسطینی تحمل می کنند، آشکار کرد.