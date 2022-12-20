حماس: شهادت «ناصر ابوحمید» جنایتی بزرگ از سوی رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس شهادت «ناصر ابوحمید» اسیر فلسطینی را به عموم ملت فلسطین تسلیت گفت.

حازم قاسم سخنگوی حماس در بیانیه‌ای تاکید کرد که شهید ناصر ابوحمید تا لحظات آخر به مبارزه ادامه داد و نماینده همه ملت فلسطین بود.

قاسم اظهار داشت که شهادت ابوحمید جنایت بزرگی است که رژیم صهیونیستی در حق این اسیر، دیگر اسرا و عموم ملت فلسطین مرتکب شد.

وی تصریح کرد که این جنایت باید با تشدید رویارویی و مقابله با دشمن صهیونیستی جهت توقف سیاست کوتاهی پزشکی در حق اسرا پاسخ داده شود.

سخنگوی حماس تاکید کرد که سیاست کوتاهی و اهمال پزشکی بیانگر اوج جنایات سازمان زندان‌های صهیونیستی در حق اسرا است.

حازم قاسم با اشاره به اینکه مسئله اسرا همواره در راس اولویت‌های جنبش متبوعش قرار داشته، تصریح کرد که حل و فصل قضیه آنان، نه با بهبود اوضاع معیشتی در داخل زندان‌ها، بلکه با آزادی‌شان خواهد بود.

گفتنی است، ناصر ابوحمید اسیر 50 ساله فلسطینی که به سرطان مبتلا بود و وضعیت وخیمی داشت، بامداد امروز سه شنبه در بیمارستان اسرائیلی آساو هروویه در سرزمین‌های اشغالی 1948 به شهادت رسید. هیئت امور اسرا و آزادگان اعلام کرد که ابوحمید ساکن اردوگاه امعری در مجاورت رام الله در نتیجه سیاست کوتاهی عمدی پزشکی و بی‌توجهی سازمان زندان‌های صهیونیستی که به وخامت هرچه بیشتر وضعیت او منجر شد، به شهادت رسیده است.

این اسیر فلسطینی روز گذشته در نتیجه وخامت حالش به کما رفت و به بیمارستان منتقل شد. هیئت امور اسرا و آزادگان و دیگر نهادهای حقوقی فلسطینی بارها خواستار آزادی این اسیر مبتلا به سرطان شده بودند و نسبت به شهادت او هشدار داده بودند اما با این حال رژیم صهیونیستی حاضر به آزادی وی نشد. شهید ابوحمید به 7 مرتبه حبس ابد و 50 سال حبس محکوم شده بود.