به گزارش خبرنگار مهر، ویتنام از روز چهارشنبه هفته جاری در شهر هوشیمینه و سالن ۵ هزار نفری «پوتوا» میزبان رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا است. سالنی که سال ۲۰۰۳ به منظور برگزاری مسابقات جنوب شرق آسیا ساخته شده است.

این سالن یکبار در سال ۲۰۱۲ میزبان مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا بوده و این دومین میزبانی سالنی است که تاکنون چند دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا و جام باشگاه های آسیا بوده است.

اما در این دوره مسابقات پاراتکواندو، پومسه و مبارزه به مدت ۵ روز و با حضور ۶۹۸ تکواندوکار برگزار می شود. طبق برنامه اعلام شده از سوی اتحادیه تکواندو آسیا، قرعه کشی مسابقات ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز چهارشنبه دوم خردادماه در هتل «هاست» شهر هوشیمینه برگزار می شود. چهارشنبه جلسه شورای اجرایی و کنگره سراسری اتحادیه آسیا نیز در همین هتل انجام خواهد شد.

پنجشنبه سوم خردادماه در روز نخست، چهارمین دوره مسابقات پاراتکواندو و پنجمین دوره رقابتهای پومسه (اجرای فرم) قهرمانی آسیا برگزار می شود. در رقابتهای پاراتکواندو ۱۲۰ تکواندوکار به رقابت خواهند پرداخت که تیم های انگلستان، اسپانیا، صربستان، روسیه، اوکراین، آمریکا، غنا و ترکیه نیز حضور دارند.

این مسابقات در ۵ کلاس و ۱۸ وزن مختلف برگزار می شود. کلاس K۴۴ با ۶۷ تکواندوکار در هشت وزن شلوغترین کلاس این دوره است. ضمن اینکه در کلاس K۴۱ هیچ تکواندوکاری ثبت نام نکرده است.

رقابتهای پاراتکواندو همان روز چهارشنبه با شناخت تیم ها و نفرات برتر به پایان می رسد اما رقابتهای پومسه روز جمعه ۴ خردادماه نیز ادامه خواهد یافت. در این بخش ۳۰۹ تکواندوکار به رقابت خواهند پرداخت.

رقابتهای بخش مبارزه از روز شنبه ۵ خردادماه آغاز می شود. ۲۶۹ تکواندوکار از ۳۲ کشور به مدت سه روز مبارزه خواهند کرد. در روز نخست تکواندوکاران اوزان ۵۴- ، ۵۸- و ۷۴- کیلوگرم بخش مردان و ۴۶-، ۴۹ و ۵۷- کیلوگرم زنان به روی «شی هاپ چانگ» خواهند رفت.

یکشنبه ۶ خردادماه در بخش مردان مبارزات اوزان ۶۳-، ۸۰- و ۸۷- کیلوگرم و در بخش زنان مبارزات اوزان ۵۳-، ۶۷- و ۷۳- کیلوگرم برگزار می شود. دوشنبه هفتم خرداماه در روز پایانی هم تکواندوکاران اوزان ۶۸- و ۸۷+ مردان و ۶۲- و ۷۳+ کیلوگرم زنان به مصاف هم می روند.

در این بخش بیشترین تکواندوکار را اوزان ۵۴-، ۵۸- و ۶۳- کیلوگرم با ۲۴ تکواندوکار و کمترین شرکت کننده را وزن ۷۳+ کیلوگرم زنان با ۱۰ تکواندوکار دارند.

تیم کره جنوبی با ۱۰ تکواندوکار در بخش مردان به مسابقات آمده است. در ترکیب این تیم «دای هون لی» نفر یک رنکنیگ جهانی در وزن ۶۸- کیلوگرم با کوله باری از مدالهای رنگارنگ بزرگترین غایب این دوره از مسابقات می باشد. اما «تائه هون کیم» نفر یک رنکینگ جهانی با سه طلای جهان، برنز المپیک، دو طلای آسیا و بازیهای آسیا در ترکیب این تیم در وزن ۵۸- کیلوگرم مبارزه خواهد کرد. «سئوک بائه کیم» و «کیودون این» که دو طلایی دوره قبل قهرمانی آسیا در ترکیب این تیم حضور دارند.

ازبکستان هم با سه سنگین وزن عنوان دار خود یعنی«ماکسیم رافائلوویچ»، «جسور بایکوزیف» و «دیمیتری شوکین» به هوشیمینه سفر کرده است.

تیم ملی کشورمان با قهرمان سالهای ۲۰۰۱۴ و ۲۰۱۶ این مسابقات شب گذشته راهی محل برگزاری این مسابقات شد.